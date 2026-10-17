Đưa 'dịch vụ công lưu động' về cơ sở

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hải Lăng triển khai “dịch vụ công lưu động” từ tháng 10/2026 - Ảnh: V.A

Sáng chủ nhật đầu tháng 10/2026, tại thôn Xuân Nguyên, tổ công tác lưu động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hải Lăng có mặt từ sớm, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, biểu mẫu và các điều kiện cần thiết để phục vụ người dân. Đây là điểm đầu tiên trong kế hoạch triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” định kỳ 1 lần/tháng tại các thôn trên địa bàn xã.

Tại điểm hỗ trợ, không khí làm việc diễn ra khẩn trương nhưng gần gũi, cởi mở. Người dân được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) thiết yếu liên quan đến hộ tịch, chứng thực, bảo trợ xã hội, đất đai và một số lĩnh vực khác.

Bên cạnh việc tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ, cán bộ còn trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo tài khoản, thao tác trên môi trường điện tử, giúp người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số. Đối với người cao tuổi hoặc những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ, sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ xã giúp việc thực hiện TTHC trở nên đơn giản, thuận tiện hơn.

án bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hải Lăng tích cực hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại cơ sở - Ảnh: V.A

Bà Nguyễn Thị Thảnh, thôn Xuân Nguyên, xã Hải Lăng cho biết, bản thân tuổi cao sức yếu, nên việc đi lại để làm các TTHC cũng gặp nhiều khó khăn. “Hôm nay có cán bộ về tận thôn hỗ trợ, tôi không phải đi xa mà vẫn được hướng dẫn, giải quyết thủ tục nên rất mừng. Tôi rất hài lòng và cảm ơn các cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hải Lăng đã nhiệt tình hỗ trợ bà con”, bà Thảnh chia sẻ.

Không chỉ người cao tuổi, mô hình còn nhận được sự đồng tình của những người thường xuyên đi làm trong giờ hành chính. Việc tổ chức phục vụ vào ngày chủ nhật giúp người dân có thêm thời gian lựa chọn, không phải nghỉ việc hoặc sắp xếp công việc để đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Anh Võ Sỹ Tuân, thôn Xuân Nguyên chia sẻ: “Tôi đi làm từ thứ hai đến thứ bảy nên rất khó sắp xếp thời gian đến làm thủ tục trong giờ hành chính. Nay xã triển khai mô hình "Dịch vụ công lưu động" vào ngày nghỉ, chúng tôi có thể tranh thủ làm các thủ tục nhanh gọn, thuận tiện hơn. Tôi thấy rằng mô hình rất hay và thiết thực”.

Người dân phấn khởi khi được hỗ trợ từ “dịch vụ công lưu động” - Ảnh: V.A

Thông qua hoạt động lưu động, người dân vừa được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, vừa được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và hướng dẫn tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, qua đó từng bước nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng. Sau khi hoàn thành thủ tục, người dân có thể quét mã QR để đánh giá mức độ hài lòng đối với quá trình phục vụ của tổ dịch vụ công lưu động.

Cùng với đó, Công an xã phối hợp hướng dẫn người dân thực hiện các nội dung liên quan đến tài khoản định danh điện tử VNeID, tích hợp giấy tờ, thông tin an sinh xã hội và sử dụng các tiện ích số.

Đặc biệt, tổ dịch vụ công lưu động có thể hỗ trợ trực tiếp tại nhà theo nhu cầu và điều kiện thực tế. Đây là điểm nhấn thể hiện rõ tinh thần phục vụ Nhân dân, không để những khó khăn về tuổi tác, sức khỏe hay khả năng tiếp cận công nghệ trở thành rào cản trong việc tiếp cận các dịch vụ hành chính công.

án bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hải Lăng tích cực hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại cơ sở - Ảnh: V.A

Bà Lê Thị Thanh Nga, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hải Lăng cho biết, việc triển khai mô hình giải quyết TTHC lưu động là đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn. Qua đó hướng dẫn người dân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; đồng thời hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn trực tiếp các thủ tục thuộc nhiều lĩnh vực như đất đai, hộ tịch, chứng thực, đăng ký kinh doanh và các TTHC khác. Đối với những trường hợp đủ điều kiện, tổ cũng hỗ trợ tiếp nhận, xử lý và trả kết quả tại điểm lưu động.

“Đặc biệt, chúng tôi quan tâm đến người cao tuổi, người khuyết tật và người hạn chế về công nghệ thông tin. Đối với những trường hợp khó khăn trong đi lại, tổ sẽ hỗ trợ trực tiếp tại nhà. Sau điểm đầu tiên tại thôn Xuân Nguyên, mô hình sẽ tiếp tục được triển khai tại 6 thôn còn lại trên địa bàn xã trong thời gian tới”, bà Nga thông tin.

Nhiều trường hợp đi lại khó khăn, Tổ dịch vụ công lưu động hỗ trợ trực tiếp tại nhà theo nhu cầu và điều kiện thực tế - Ảnh: V.A

Với cách làm thiết thực, linh hoạt, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm thước đo, “Dịch vụ công lưu động” được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính của xã Hải Lăng, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ và thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở.