Bỏ việc tổng đài lương hơn 10 triệu đồng/tháng về bán trà ven đường, người đàn ông thu về lợi nhuận gần gấp 3 lần lương cũ

Theo Moneycontrol, câu chuyện được Ankit Pandey đăng trên mạng xã hội X ngày 18/7/2026. Người này tự nhận là hàng xóm của nhân vật và cho biết người đàn ông bất ngờ mang 1 hộp bánh kẹo đến nhà để mừng việc mở rộng hoạt động kinh doanh.

Trước đó, 2 người ít trò chuyện vì đều bận rộn với công việc. Vì vậy, Ankit không biết người hàng xóm đã có thay đổi lớn trong sự nghiệp.

Người đàn ông từng làm việc tại Teleperformance, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng và vận hành tổng đài. Anh nhận lương khoảng 38.000 rupee mỗi tháng, tương đương 10,3 triệu đồng. Đến tháng 5/2026, anh quyết định nghỉ việc thay vì tiếp tục tìm 1 vị trí văn phòng tương tự.

Đến tháng 5/2026, người đàn ông quyết định nghỉ việc thay vì tiếp tục tìm 1 vị trí văn phòng tương tự. Ảnh: Moneycontrol

Với số vốn khoảng 200.000 rupee, tương đương hơn 54 triệu đồng, anh mở quầy trà gần một điểm đỗ xe ba bánh chở khách. Vị trí này giúp quầy tiếp cận tài xế, hành khách và những người thường xuyên đi qua khu vực.

Quầy phục vụ 2 loại đồ uống chính. Trà thông thường có giá 10 rupee mỗi cốc, khoảng 2.700 đồng, còn trà đặc biệt được bán với giá 20 rupee, tương đương 5.400 đồng. Chủ quầy thuê 2 nữ nhân viên pha chế và phục vụ khách.

Theo bài đăng được Moneycontrol dẫn lại, quầy hiện bán khoảng 400 cốc trà mỗi ngày, đạt doanh thu trung bình 6.000 rupee, tương đương khoảng 1,6 triệu đồng. Nếu duy trì lượng khách này trong 30 ngày, doanh thu có thể đạt 180.000 rupee mỗi tháng, tương đương gần 49 triệu đồng.

Các khoản chi được liệt kê gồm 25.000 rupee tiền thuê mặt bằng, 30.000 rupee trả lương cho 2 nhân viên và khoảng 25.000 rupee dành cho điện cùng nguyên liệu như trà, đường, sữa. Tổng chi phí vận hành vào khoảng 80.000 rupee mỗi tháng.

Sau khi trừ những khoản trên, số tiền chênh lệch còn lại đạt khoảng 100.000 rupee, tương đương 27 triệu đồng mỗi tháng. Nếu số liệu chính xác và đã tính đầy đủ chi phí, khoản lợi nhuận này cao gấp khoảng 2,6 lần mức lương 38.000 rupee trước đây của người đàn ông.

Sau thời gian bán trà, anh tiếp tục mở rộng quầy bằng cách bổ sung các món ăn nhẹ quen thuộc tại Ấn Độ, gồm bánh mì kẹp khoai tây chiên, bánh tam giác nhân mặn và 1 loại bánh ngọt chiên truyền thống. Ảnh: Hindustan Times

Sau thời gian bán trà, anh tiếp tục mở rộng quầy bằng cách bổ sung các món ăn nhẹ quen thuộc tại Ấn Độ, gồm bánh mì kẹp khoai tây chiên, bánh tam giác nhân mặn và 1 loại bánh ngọt chiên truyền thống. Hộp bánh được mang tặng hàng xóm nhằm đánh dấu việc khai trương quầy đồ ăn mới.

Câu chuyện thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội. Một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước quyết định bỏ việc văn phòng để kinh doanh, trong khi những người khác bàn luận về khả năng sinh lời của các quầy hàng nhỏ phục vụ nhu cầu thiết yếu.

Moneycontrol lưu ý toàn bộ thông tin về mức lương cũ, sản lượng 400 cốc trà mỗi ngày và lợi nhuận đều dựa trên lời kể của 1 người dùng mạng xã hội, chưa được xác minh độc lập. Danh tính của chủ quầy cũng không được công bố.