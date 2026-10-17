Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) đón Dragon Capital trở lại ghế cổ đông lớn, doanh thu 9 tháng vượt 8.000 tỷ đồng

Dragon Capital liên tục mua bán, lấy lại vị thế cổ đông lớn

Theo báo cáo giao dịch về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan, quỹ thành viên DC Developing Markets Strategies Public Limited Company trực thuộc Dragon Capital đã thực hiện mua vào 500.000 cổ phiếu TNG trong phiên giao dịch ngày 8/10/2026. Khối lượng giao dịch này giúp quỹ ngoại nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp dệt may từ mức 0% lên 0,3884% vốn điều lệ.

Sự gia tăng sở hữu của quỹ thành viên đã tác động trực tiếp đến tổng khối lượng nắm giữ của toàn bộ nhóm Dragon Capital tại Đầu tư và Thương mại TNG. Cụ thể, khối lượng cổ phiếu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài này tăng từ gần 6,3 triệu đơn vị lên mức gần 6,8 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tương ứng tăng từ 4,8915% lên 5,2799% vốn. Mức sở hữu mới vượt qua ngưỡng 5% giúp Dragon Capital chính thức quay trở lại làm cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Trước đó chưa đầy một tuần, nhóm quỹ ngoại này đã rời khỏi ghế cổ đông lớn sau một phiên giảm tỷ trọng. Trong ngày 2/10/2026, hai quỹ thành viên khác của Dragon Capital là Gates Foundation Trust và Norges Bank đã bán ra mỗi quỹ 100.000 cổ phiếu TNG. Giao dịch này từng khiến tổng lượng sở hữu của cả nhóm giảm từ gần 6,5 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 5,0469% xuống còn gần 6,3 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 4,7915%.

Huy động vốn quy mô lớn, doanh thu quý III tăng trưởng mạnh

Liên quan đến hoạt động tài chính nội bộ, Đầu tư và Thương mại TNG vừa thông qua quyết định cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên. Tổng số tiền doanh nghiệp được phép vay vốn tại tổ chức tín dụng này lên đến hơn 757,7 tỷ đồng.

Nguồn vốn tín dụng này được sử dụng để bổ sung nhu cầu vốn ngắn hạn hợp pháp, hợp lý và hợp lệ phục vụ trực tiếp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Khoản tiền vay cũng được phân bổ để thanh toán các chi phí cần thiết cho việc triển khai các dự án đầu tư theo đúng quy định.

Về hoạt động kinh doanh cốt lõi, Đầu tư và Thương mại TNG tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Chỉ tính riêng trong tháng 9/2026, công ty ghi nhận 856 tỷ đồng doanh thu, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế toàn quý III/2026, mức doanh thu đạt 3.228 tỷ đồng, tăng 22,6% so với quý III/2025.

Tổng kết 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu của công ty chạm mức 8.094 tỷ đồng, cao hơn 21,3% so với kết quả thực hiện của 9 tháng đầu năm 2025. Kế hoạch tài chính năm 2026 của Đầu tư và Thương mại TNG đặt mục tiêu mang về 9.500 tỷ đồng doanh thu. Với kết quả đạt được sau 3 quý, doanh nghiệp đã hoàn thành 85,2% chỉ tiêu doanh thu của cả năm.