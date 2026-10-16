Tin mới vụ nam sinh lớp 1 bị ngã dẫn đến tử vong sau tan học

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, chiều 15/10, sau khi tan học và đang chờ người nhà đến đón, nam sinh N.T.M (SN 2020, là học sinh lớp 1A6 Trường Tiểu học An Dương; trú tại tại Tổ dân phố Đồng Giới Tây, phường An Dương, TP Hải Phòng) bất ngờ gặp nạn dẫn đến tử vong.

Liên quan đến sự việc trên, Công an TP Hải Phòng vừa có thông tin ban đầu. Cụ thể, khoảng 17h15 ngày 15/10, sau khi tan học cháu N.T.M được chị gái đến trường đón.

Trong lúc vui chơi tại khu vực sân vườn thuộc khuôn viên nhà trường, cháu N.T.M không may bị ngã từ ghế đá, đầu va đập vào phần góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng.

Gia đình, người thân đau xót bên thi thể cháu bé. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, các giáo viên nhà trường đã khẩn trương đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng, cháu N.T.M đã tử vong.

Nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an phường An Dương và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc; tiến hành khám nghiệm, thu thập tài liệu, dấu vết tại hiện trường.

Cùng với đó ghi lời khai người thân của cháu bé, các giáo viên và những phụ huynh có mặt tại thời điểm xảy ra sự việc nhằm xác định đầy đủ diễn biến, nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục, đến khoảng 4h30 sáng 16/10, gia đình đã đưa thi thể cháu N.T.M về nhà để tổ chức mai táng.

Hiện các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ việc theo quy định của pháp luật.