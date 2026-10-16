48 giờ triệt phá ổ nhóm ma túy liên quan 'giang hồ mạng Sơn Thụy Khuê'
Đấu tranh mở rộng từ vụ bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy trên phố Tràng Tiền, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) đã triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong khu dân cư, làm rõ hơn 20 đối tượng liên quan, trong đó có Nguyễn Quốc Hưng (tức TikToker "Sơn Thụy Khuê").
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/video-48-gio-triet-pha-o-nhom-ma-tuy-lien-quan-giang-ho-mang-son-thuy-khue-post672284.antd