Miền Bắc sắp đón không khí lạnh 'lạ thường', nơi nào chịu ảnh hưởng rõ nhất?

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu, dự báo khu vực chịu ảnh hưởng

Theo dự báo thời tiết những ngày vừa qua, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết mát mẻ vào sáng sớm và đêm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 21 - 24 độ C. Ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 29 - 33 độ C và có khả năng tăng nhẹ trong 2 ngày tới.

Dự báo các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục kiểu thời tiết mát mẻ. Ban ngày có nắng, ban đêm trời se lạnh trong 10 ngày tới và chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ có thay đổi mạnh về thời tiết.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới. Ảnh: Tuấn Minh/Báo Thanh Niên.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, khoảng ngày 19 - 21/10, không khí lạnh phía Bắc có khả năng được tăng cường nhưng lệch về phía Đông chủ yếu ảnh hưởng gây mưa cho các tỉnh miền Trung và ít có tác động làm thay đổi thời tiết ở các tỉnh miền Bắc. Sau đó cứ khoảng 3 - 5 ngày lại có một sóng lạnh tăng cường lệch Đông.

Về xu thế nhiệt độ, từ tháng 10 - 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn.

Tháng 12/2026, nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1,5 - 2,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ, theo Lao Động.

Dự báo thời tiết hôm nay 16/10

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25–27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32–34 độ.

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20–23 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31–34 độ.

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31–34 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30–33 độ.

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29–32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20–23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29–32 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng, chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24–27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30–33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25–27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30–33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.