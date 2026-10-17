Bất động sản An Gia (AGG) ghi nhận loạt giao dịch mua vào cổ phiếu từ người nội bộ và người có liên quan

Người nhà ban lãnh đạo ồ ạt mua gom cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho thấy bà Nguyễn Thị Ngọc Lợi đã thực hiện mua thêm 2,04 triệu cổ phiếu AGG của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia trong phiên giao dịch ngày 9/10/2026. Ngay sau đó, vào phiên ngày 12/10/2026, bà Lợi tiếp tục mua vào 2,95 triệu cổ phiếu AGG phục vụ nhu cầu đầu tư cá nhân. Chuỗi giao dịch liên tiếp này giúp cá nhân bà Lợi nâng số lượng nắm giữ từ 2,66 triệu cổ phiếu tương đương 1,49% vốn lên mức 7,67 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,23%.

Trước đó vào phiên ngày 8/10/2026, bà Lợi cũng đã thực hiện mua vào 2,66 triệu cổ phiếu AGG, ghi nhận việc nâng sở hữu từ 0% lên 1,49% vốn tại doanh nghiệp này. Ở một diễn biến khác, mẹ của bà Lợi là bà Nguyễn Thị Nhờ cũng đang nắm giữ 7,9 triệu cổ phiếu, tương đương 4,43% vốn của AGG. Việc liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu của cá nhân bà Lợi kéo tổng lượng cổ phiếu của nhóm cổ đông này lên mức 15,58 triệu cổ phiếu, chiếm 8,59% vốn tại Bất động sản An Gia.

Ngoài nhóm cổ đông trên, người nội bộ của công ty cũng đăng ký mua vào khối lượng lớn cổ phiếu. Phó Tổng giám đốc Nguyễn Mai Giang đã thông báo đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu AGG trong khoảng thời gian từ ngày 22/10 đến 20/11/2026. Mục đích của đợt giao dịch này là để tăng tỷ lệ sở hữu. Nếu thực hiện mua đủ số lượng đã đăng ký, bà Giang sẽ nâng mức nắm giữ từ 2,68 triệu cổ phiếu tương đương 1,48% lên mức 5,68 triệu cổ phiếu tương đương 3,14%. Bà Nguyễn Mai Giang là chị gái của ông Nguyễn Bá Sáng, hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Bất động sản An Gia. Cá nhân ông Sáng đang trực tiếp sở hữu 46,75 triệu cổ phiếu, tương đương 25,78% vốn. Tổng cộng nhóm cổ đông có liên quan này đang nắm giữ 60,37 triệu cổ phiếu, chiếm 33,29% vốn tại doanh nghiệp.

Hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 1.813 tỷ đồng

Liên quan đến cấu trúc vốn của Bất động sản An Gia, công ty này vừa hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ lên mức 1.813,8 tỷ đồng trong tháng 9/2026. Nguồn lực phục vụ việc tăng vốn được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Việc tăng quy mô vốn được thực hiện qua hai đợt phát hành, bao gồm việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2026. Cụ thể đối với phương án chi trả cổ tức, công ty đã phát hành 16,2 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền được ấn định là 10:1, theo đó cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm. Lượng cổ phiếu trả cổ tức đợt này được tự do chuyển nhượng trên thị trường.

Đối với chương trình lựa chọn người lao động, doanh nghiệp đã phát hành 2,6 triệu cổ phiếu thưởng cho 7 cá nhân đang là cán bộ quản lý cao cấp của công ty. Danh sách cán bộ được nhận thưởng đợt này được đánh giá dựa trên những đóng góp tích cực vào tiến độ thực hiện Dự án The Gió, một dự án trọng điểm của công ty trong năm 2025. Quy chế phát hành quy định số cổ phiếu thưởng này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày đợt phát hành kết thúc.