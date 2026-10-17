MSB huy động hàng chục ngàn tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu, dồn lực cấp vốn

Huy động 9.360 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB) vừa phê duyệt phương án triển khai đợt tăng vốn điều lệ lần 2 trong năm 2026. Ngân hàng dự kiến chào bán 936 triệu cổ phiếu ra công chúng dành cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua được ấn định ở mức 100:25, đồng nghĩa với việc cổ đông sở hữu một cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ nhận được một quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được quyền mua 25 cổ phiếu phát hành thêm. Lượng cổ phiếu chào bán mới này sẽ thuộc diện tự do chuyển nhượng trên thị trường chứng khoán.

Với mức giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, MSB kỳ vọng sẽ huy động được khoảng 9.360 tỷ đồng từ đợt phân phối này. Theo phương án sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu về sẽ được ngân hàng phân bổ hợp lý vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đảm bảo an toàn thanh khoản và tối đa hóa lợi ích dài hạn cho cổ đông.

Thời gian tổ chức chào bán dự kiến diễn ra trong năm 2026 hoặc sau khi cơ quan chức năng cấp phép. Nếu đợt phát hành được hoàn tất trọn vẹn, vốn điều lệ của MSB sẽ chính thức nhảy vọt từ mốc 37.440 tỷ đồng hiện tại lên ngưỡng 46.800 tỷ đồng, củng cố vị thế về quy mô vốn trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần.

Phát hành 3.000 tỷ đồng nợ thứ cấp để giải ngân tín dụng

Song song với kế hoạch phát hành cổ phiếu, MSB cũng đã phê duyệt phương án huy động vốn qua kênh trái phiếu trong năm 2026. Nhà băng dự kiến chào bán tối đa 30 triệu trái phiếu ra công chúng, chia làm 2 đợt phát hành, mỗi đợt có mệnh giá 100.000 đồng một trái phiếu. Tổng quy mô huy động kỳ vọng đạt 3.000 tỷ đồng.

Đây là dòng trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ nợ thứ cấp và thỏa mãn đầy đủ các điều kiện để được ghi nhận vào nguồn vốn cấp 2 của tổ chức phát hành theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong đợt đầu tiên, MSB sẽ chào bán 20 triệu trái phiếu mang mã MSBC12601, nhắm mục tiêu huy động 2.000 tỷ đồng. Đợt thứ 2 với quy mô 10 triệu trái phiếu mang mã MSBC12602 sẽ tiếp tục phân phối nhằm huy động thêm 1.000 tỷ đồng còn lại. Lộ trình phát hành hai đợt trái phiếu được ấn định trong khung thời gian từ quý 4 năm 2026 đến quý 4 năm 2027. Nguồn tiền 3.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu sẽ được ưu tiên sử dụng để tài trợ hoạt động tín dụng thuộc các lĩnh vực ưu tiên và bổ sung thanh khoản cho các chi nhánh của ngân hàng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, được áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ tối đa cộng thêm 3,6%/năm. Kỳ hạn trả lãi định kỳ hàng năm. Điểm đáng chú ý trong điều khoản phát hành là MSB có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu đang lưu hành vào thời điểm các ngày tròn 12 tháng tính từ ngày phát hành, mang lại sự linh hoạt trong quản lý dòng vốn của ngân hàng.