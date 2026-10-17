Tiền gửi dân cư tăng mạnh, ngân hàng tiếp tục cạnh tranh huy động vốn

Tiền gửi dân cư tại ngân hàng vượt 11,43 triệu tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tiền gửi dân cư cuối tháng 8 tăng gần 1,1 triệu tỷ đồng so với đầu năm. Riêng trong tháng này, lượng tiền gửi tăng ròng gần 214.000 tỷ đồng so với cuối tháng 7, bình quân khoảng 6.900 tỷ đồng mỗi ngày.

Đây là mức tăng theo tháng lớn thứ hai kể từ đầu năm, sau tháng 6/2026, khi tiền gửi dân cư tăng khoảng 445.000 tỷ đồng, tương đương 2,62%. Trong tháng 7, mức tăng chỉ đạt gần 21.000 tỷ đồng, tương đương 0,12%.

Xu hướng tăng tiền gửi dân cư rõ nét hơn từ quý II. Trong 5 tháng gần nhất, tiền gửi tăng ròng bình quân 175.000 tỷ đồng mỗi tháng, gấp gần 2,4 lần mức bình quân của 5 tháng liền trước.

Từ cuối tháng 4, lãi suất niêm yết cao nhất hệ thống, không tính các khoản tiền gửi lớn hoặc khách hàng VIP, tăng lên vùng 7,6-7,8%/năm. Lãi suất ưu đãi thực tế tại nhiều ngân hàng dao động từ 8,5-9,5%/năm, với điều kiện về số tiền gửi tối thiểu không đáng kể hoặc chỉ khoảng 100-200 triệu đồng. Cạnh tranh huy động vốn cũng thúc đẩy các ngân hàng liên tục triển khai sản phẩm và chương trình ưu đãi mới.

Ngược lại, tiền gửi doanh nghiệp biến động thất thường trong năm. Lũy kế 8 tháng, tiền gửi của các tổ chức kinh tế chỉ tăng gần 157.000 tỷ đồng, tương đương 2,54%.

Tính chung, tiền gửi dân cư và các tổ chức kinh tế đạt hơn 17,77 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 8, tăng khoảng 1,26 triệu tỷ đồng, tương đương 7,6% so với đầu năm.

Trong khi đó, theo số liệu NHNN công bố tại họp báo quý III ngày 7/10, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đến ngày 30/9/2026 đạt khoảng 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025.