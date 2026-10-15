Martinez muốn rời MU. Ảnh: Reuters.

Theo Athletic, Martinez không muốn gia hạn hợp đồng với MU. Giao kèo giữa đôi bên sẽ hết hạn vào tháng 6/2027. Điều này có nghĩa nếu không ký tiếp, "Quỷ đỏ" sẽ mất trắng trung vệ người Argentina.

Nguồn tin nói trên cũng cho biết mối quan hệ giữa Martinez và lãnh đạo MU đã rạn nứt sau phát biểu của trung vệ này sau trận thua Atletico Madrid tại Champions League. Tuyển thủ Argentina cho rằng đội bóng không được đầu tư xứng đáng và bộc lộ nhiều bất ổn trong cách quản lý.

Theo Athletic, Martinez đang tìm cách rời khỏi câu lạc bộ, còn MU cũng không mặn mà trong việc kích hoạt tùy chọn gia hạn thêm một năm nữa. Ở mùa hè vừa qua, Martinez từng được Atletico Madrid và Barcelona săn đón nhưng vẫn ở lại CLB.

Nếu không có thay đổi bất ngờ, nhà vô địch World Cup 2022 có thể chia tay Old Trafford vào cuối mùa giải này, thậm chí sớm hơn nếu hai bên tìm được phương án phù hợp.

Athletic đưa tin Martinez muốn chuyển đến Tây Ban Nha để bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp. Khả năng này phù hợp với những thông tin trước đó cho rằng anh từng quan tâm đến việc gia nhập Atletico trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tại đây, anh có thể tái hợp với nhiều đồng đội ở tuyển quốc gia như Cristian Romero, Julian Alvarez hay Giuliano Simeone.

Trong một diễn biến khác, Martinez có thể phải nhận án phạt nội bộ sau những phát biểu gây tranh cãi trước truyền thông. MU có thể phạt tiền cầu thủ này, thậm chí cấm thi đấu tùy vào mức độ xem xét của ban lãnh đạo.

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Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.