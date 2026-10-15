Bài toán đường dài của Hà Nội Tasco Auto

Từ chuỗi thắng ấn tượng đến thất bại đầu tiên

Đội Hà Nội Tasco Auto đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Giải bóng chuyền nữ quốc gia năm 2026. Ảnh: Hà Nội Tasco Auto.

Sau 8 trận toàn thắng, đội bóng Thủ đô Hà Nội Tasco Auto đã phải nhận thất bại đầu tiên ở giai đoạn 2, Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 khi thua Hóa chất Đức Giang Lào Cai với tỷ số 1-3 ngày 15-10.

Trước đó một ngày, Hà Nội Tasco Auto có trận ra quân giai đoạn 2 đầy nhọc nhằn trước Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19. Dù khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 25-16 ở séc đầu, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sau đó để đối thủ thắng liền hai séc với tỷ số 25-14 và 25-23. Đội bóng Thủ đô chỉ có thể kéo trận đấu vào séc quyết định sau khi thắng nghẹt thở 29-27 ở séc 4, rồi khép lại trận đấu bằng chiến thắng 15-12, qua đó thắng chung cuộc 3-2.

Trong trận đấu ấy, ngoại binh Brankica Mihajlovic tiếp tục thể hiện kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến. Chủ công người Serbia có những pha tấn công khéo léo, tham gia chắn bóng hiệu quả và giúp Hà Nội Tasco Auto giải quyết một số thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, thể lực của tay đập đã 35 tuổi cũng bộc lộ hạn chế. Ở séc 2 và 3, huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Tuấn Kiệt nhiều lần phải đưa Mihajlovic ra nghỉ.

Đó là dấu hiệu cảnh báo đối với Hà Nội Tasco Auto. Trong bối cảnh chủ công Vi Thị Như Quỳnh không góp mặt ở giai đoạn 2 vì vấn đề sức khỏe, nhiệm vụ ghi điểm và tạo sức ép lên hàng chắn đối phương càng đặt nặng lên vai ngoại binh người Serbia. Mihajlovic có đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng việc duy trì hiệu suất trong những trận đấu kéo dài, với lịch thi đấu dày, không phải nhiệm vụ đơn giản.

Thử thách lập tức xuất hiện ở lượt trận tiếp theo. Do phải thi đấu hai ngày liên tiếp, Hà Nội Tasco Auto quyết định cho Mihajlovic nghỉ khi gặp Hóa chất Đức Giang Lào Cai, đồng thời hạn chế thời gian thi đấu của chủ công Bùi Thị Ánh Thảo vì vấn đề thể lực. Ban huấn luyện cũng trao cơ hội cho các vận động viên trẻ.

Không có ngoại binh, Hà Nội Tasco Auto gặp nhiều khó khăn trước đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp vị trí dẫn đầu và chấp nhận thất bại chung cuộc 1-3.

Kết quả này chấm dứt chuỗi 8 trận toàn thắng của đội bóng Thủ đô, trong khi Hóa chất Đức Giang Lào Cai vươn lên dẫn đầu với tám trận thắng, một trận thua và 22 điểm. Hà Nội Tasco Auto có cùng thành tích thắng - thua nhưng giành 21 điểm, tạm xếp sau đối thủ.

Ngoại binh không thể gánh cả đội bóng

Ngoại binh Mihajlovic thi đấu nổi bật trong đội hình Hà Nội Tasco Auto. Ảnh: Hà Nội Tasco Auto.

Không thể phủ nhận vai trò của ngoại binh trong chuỗi thành công trước đó của Hà Nội Tasco Auto. Ở giai đoạn 1, đội bóng Thủ đô có sự phục vụ của chủ công người Đức Ivana Vanjak, góp phần giúp đội vô địch giai đoạn 1 và Cúp Hùng Vương. Sự hòa nhập của Vanjak với các cầu thủ trong nước tạo nên một tập thể có khả năng tấn công đa dạng, đồng thời cải thiện chất lượng xử lý bóng ở những thời điểm quyết định.

Bước sang giai đoạn 2, Mihajlovic đảm nhiệm vai trò ngoại binh chủ lực. Với kinh nghiệm từng cùng đội tuyển Serbia giành Huy chương bạc Olympic Rio 2016, Huy chương đồng Olympic Tokyo 2020 và vô địch thế giới các năm 2018, 2022, cô mang đến cho Hà Nội Tasco Auto không chỉ sức mạnh tấn công mà còn cả kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Khả năng chọn điểm rơi, xử lý bóng trước hàng chắn và giữ bình tĩnh ở những pha bóng quan trọng giúp đội bóng Thủ đô có thêm phương án giải quyết tình huống.

Dẫu vậy, hiệu quả của ngoại binh không thể chỉ được đánh giá bằng số điểm ghi được. Với Hà Nội Tasco Auto, bài toán còn nằm ở khả năng duy trì thể lực của Mihajlović, phân phối hợp lý thời gian thi đấu và tìm cách chia sẻ nhiệm vụ ghi điểm cho các nội binh. Việc thiếu Vi Thị Như Quỳnh càng khiến yêu cầu này trở nên cấp thiết.

Đội Hà Nội Tasco Auto vẫn cần sự tỏa sáng của các cầu thủ nội. Ảnh: Hà Nội Tasco Auto.

Đội bóng Thủ đô vẫn có những nhân tố đáng chú ý như chuyền hai Vi Thị Yến Nhi, phụ công Lê Thanh Thúy, chủ công Bùi Thị Ánh Thảo và libero Nguyễn Khánh Đang. Đây là nền tảng để huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt xây dựng lối chơi có tính tập thể, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào một mũi tấn công. Trận thua Hóa chất Đức Giang Lào Cai cũng tạo cơ hội để ban huấn luyện đánh giá năng lực của các cầu thủ trẻ, dù kết quả cho thấy khoảng cách giữa đội hình mạnh nhất và phương án thay thế vẫn cần được thu hẹp.

Thực tế, câu chuyện ngoại binh không chỉ riêng Hà Nội Tasco Auto. Các đội bóng tham dự giải đều tìm cách bổ sung những tay đập có chất lượng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh. Trong cuộc đua có trình độ chuyên môn ngày càng sát nhau, ngoại binh có thể tạo ra khác biệt ở những thời điểm quyết định, nhưng hiệu quả còn phụ thuộc vào sự kết nối với các nội binh. Một ngoại binh giỏi sẽ phát huy giá trị cao nhất khi được đặt trong hệ thống vận hành phù hợp, thay vì phải giải quyết quá nhiều tình huống một mình.

Tham vọng lần đầu vô địch quốc gia của Hà Nội Tasco Auto vì thế không chỉ phụ thuộc vào đẳng cấp của Mihajlovic hay phong độ của một vài trụ cột. Ở chặng đường phía trước, ngoại binh vẫn là nhân tố quan trọng, nhưng sức mạnh tập thể mới là nền tảng quyết định đội bóng Thủ đô có thể đi đến đâu trong cuộc đua vô địch mùa giải 2026.