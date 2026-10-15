Nội bộ Man Utd 'hỗn loạn'

"Tôi kỳ vọng nhiều hơn từ giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox", trung vệ Martinez công khai chỉ trích người phụ trách chuyển nhượng Man Utd sau trận thua Atletico Madrid hôm 14/10 (giờ Hà Nội). Anh cho rằng Ban lãnh đạo không tăng cường đủ lực lượng để đội bóng cạnh tranh ở Champions League.

Phát biểu này lập tức gây sóng gió trong phòng thay đồ ‘Quỷ đỏ’. Tờ SunSport cho biết, một số đồng đội đã chất vấn Martinez trên chuyến bay trở về Anh, vì cho rằng những lời chỉ trích của anh gián tiếp hạ thấp chất lượng đội hình hiện tại.

Ngược lại, một số cầu thủ kỳ cựu đồng tình với trung vệ người Argentina về chính sách chuyển nhượng của Man Utd.

Trung vệ Lisandro Martinez gây sóng gió tại Man Utd sau khi công khai chỉ trích chính sách chuyển nhượng của ban lãnh đạo. Nguồn: Shutterstock Editorial.

Sự bất mãn xuất phát từ việc Man Utd chi 155 triệu bảng trong mùa hè nhưng chỉ tập trung bổ sung tuyến giữa với Carlos Baleba (70 triệu bảng), Andrey Santos (50 triệu bảng) và Youri Tielemans (35 triệu bảng), trong khi các vị trí hậu vệ trái và tiền đạo không được tăng cường tương xứng.

Sự mất cân đối ấy càng bộc lộ khi Luke Shaw, Patrick Dorgu và Noussair Mazraoui gặp vấn đề thể lực, khiến HLV Michael Carrick thiếu lựa chọn ở hành lang trái.

Martinez cho rằng đội bóng không được trang bị đủ chiều sâu để cạnh tranh trên nhiều đấu trường, đồng thời phản đối việc liên tục thay HLV mà không xem xét trách nhiệm của những người điều hành.

Màn công kích càng gây chú ý khi Man Utd trải qua 5 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Sức ép đang đè nặng lên HLV Carrick, nhưng những phát biểu của Martinez đã chuyển một phần sự chỉ trích sang giám đốc bóng đá Wilcox và bộ máy lãnh đạo.

Không chỉ gây bất đồng trong đội hình, phát biểu của tuyển thủ Argentina còn vấp phải phản ứng gay gắt từ các cựu danh thủ.

Cựu đội trưởng Wayne Rooney cảnh báo những lời chỉ trích công khai như vậy có thể "xé toạc phòng thay đồ", bởi việc cho rằng đội bóng cần những cầu thủ giỏi hơn chẳng khác nào hạ thấp năng lực của các đồng đội hiện tại.

Cựu tiền đạo Man Utd cũng nhận định Martinez đã đi quá giới hạn và lẽ ra phải giải quyết bất đồng trong nội bộ. Trong khi đó, tiền vệ tân binh Tielemans từ chối bình luận khi được hỏi về những lời chỉ trích của đồng đội, cho thấy tính nhạy cảm của cuộc tranh cãi.

Trước làn sóng phản ứng, Martinez đăng thông cáo trên Instagram vào tối 14/10 (giờ Anh). "Sau trận đấu, tôi đã phát biểu trong lúc tức giận và thất vọng vì không giành được kết quả mà tất cả mong muốn", trung vệ này giải thích.

Dù thừa nhận không kiểm soát tốt cảm xúc, cầu thủ 28 tuổi không đưa ra lời xin lỗi hay rút lại những chỉ trích về tham vọng của CLB. Anh khẳng định bản thân cũng phải chịu trách nhiệm về phong độ, đồng thời nhấn mạnh vẫn tin tưởng các đồng đội, ban huấn luyện và những người đang làm việc vì Man Utd.

Bất chấp chỉ trích từ cầu thủ, nhưng theo Sky Sports, ông Wilcox vẫn nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo, trong khi Man Utd chưa quyết định có kỷ luật Martinez hay không.

Tương lai của trung vệ người Argentina cũng trở nên khó đoán khi hợp đồng sẽ hết hạn vào hè 2027, dù CLB có quyền gia hạn thêm 1 năm.