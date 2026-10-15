Thua Thái Lan, bóng đá Việt Nam phải dịch chuyển 'để không bị bỏ lại'

Huấn luyện viên Kim Sang Sik cần có những điều chỉnh về chiến thuật và nhân sự để làm mới đội tuyển Việt Nam.

Điều đáng nói hơn là trận đấu phơi bày những giới hạn về chiều sâu lực lượng, sự phụ thuộc vào các trụ cột và một lối chơi đã trở nên quen thuộc với đối thủ.

Khoảng trống phía sau những trụ cột

Thất bại 0-2 trước Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026, với bàn mở tỷ số của Sarach Yooyen ngay phút thứ 10 và pha lập công của Otton trong thời gian bù giờ, không phải một cú ngã bất ngờ nếu đặt trong chuỗi màn trình diễn gần đây của đội tuyển Việt Nam. Điều đáng quan tâm hơn là những giới hạn đã xuất hiện từ trước, lặp lại qua nhiều trận đấu và đến lúc không còn có thể được xem như những trục trặc nhất thời.

Những dấu hiệu ấy thực ra đã có từ ASEAN Cup 2026, khi Việt Nam còn sở hữu lực lượng mạnh hơn hiện tại. Trong cả hai lượt chung kết với Thái Lan, đội tuyển đều trải qua những thời điểm bế tắc. Tại Rajamangala, Thái Lan chơi tốt hơn trong hiệp một, trước khi hai khoảnh khắc của Hai Long và Quang Hải giúp Việt Nam đảo chiều.

Đến lượt về, thế trận tiếp tục giằng co; hai pha phản lưới nhà cùng quả phạt đền bị bỏ lỡ khiến Thái Lan chỉ có thể hòa 2-2. Việt Nam bảo vệ được chức vô địch, nhưng chiếc cúp ấy phản ánh kết quả nhiều hơn chất lượng màn trình diễn. Niềm vui là có thật, song chưa đủ để xóa đi những dấu hỏi đã xuất hiện trong cách đội tuyển vận hành.

Đến FIFA ASEAN Cup 2026, câu chuyện không thay đổi nhiều. Việt Nam thắng Philippines trong ngày ra quân nhờ khoảnh khắc của Nguyễn Đình Bắc, nhưng không tạo được thế trận đủ thuyết phục. Philippines có nhiều cơ hội và có thời điểm chơi chủ động hơn.

Một chiến thắng có thể được định đoạt bằng một khoảnh khắc, nhưng khi những màn trình diễn thiếu ổn định liên tiếp xuất hiện, câu hỏi lớn hơn là đội tuyển sẽ chơi thế nào khi không còn những cá nhân tạo khác biệt, khi đối thủ khóa được phương án quen thuộc và thế trận không diễn ra theo ý muốn.

Trận gặp Thái Lan vì thế trở thành phép thử khắc nghiệt. Hoàng Đức không thể đá chính, Xuân Son sớm rời giải, Quang Hải vắng mặt, còn Thành Chung và Nguyễn Văn Vĩ chấn thương. Những khoảng trống ấy cho thấy đội tuyển chưa dễ tìm được phương án thay thế tương đương.

Hoàng Đức chỉ vào sân từ hiệp hai và chưa đạt thể trạng tốt nhất, nhưng vấn đề không nằm ở một cá nhân. Khi đội hình bị xáo trộn, chất lượng chơi bóng của Việt Nam cũng giảm theo; dấu hiệu rõ nhất cho thấy chiều sâu lực lượng vẫn là điểm yếu.

Đó cũng là giá trị của FIFA ASEAN Cup 2026 đối với huấn luyện viên Kim Sang Sik. Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Tài Lộc, Võ Hoàng Minh Khoa và những cầu thủ mới được trao cơ hội đã trải qua những phép thử mà sân tập không thể mang lại.

Không phải ai cũng lập tức đáp ứng yêu cầu, nhưng những trận đấu có sức ép giúp Ban huấn luyện nhìn rõ hơn khoảng cách giữa đội hình chính và các phương án dự phòng. Với một đội tuyển hướng tới Asian Cup, thu hẹp khoảng cách ấy không còn là bài toán phụ.

Đình Bắc tranh chấp với cầu thủ Thái Lan trong trận đấu trên sân Si Jalak Harupat (Indonesia), ngày 29/9. Ảnh: Đức Đồng.

Dịch chuyển để không bị bỏ lại

Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng huấn luyện viên Kim Sang Sik cần tính toán lại nhân sự, đặc biệt với nhóm cầu thủ mới được trao cơ hội. Theo ông, những trận đấu có áp lực cao chính là “thuốc thử ở liều cao”, giúp Ban huấn luyện nhìn rõ năng lực thực sự của từng người. Trận gặp Thái Lan vì thế không chỉ kiểm tra đội hình hiện tại, mà còn cho thấy Việt Nam đang có gì trong tay khi các trụ cột vắng mặt.

Thái Lan đã cho thấy một cách chuẩn bị khác. Ở giải đấu chính thức thuộc hệ thống FIFA, họ có thể triệu tập lực lượng mạnh với Mickelson, Kritsada Kaman, Peeradol và Chanathip Songkrasin.

Chanathip không còn ở đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm và phẩm chất của anh vẫn đem lại cho Thái Lan một điểm tựa. Quan trọng hơn, “Voi chiến” cho thấy họ có thể nâng chất lượng đội hình khi cần, trong khi Việt Nam vẫn đang loay hoay với khoảng cách giữa đội hình chính và các phương án thay thế.

Việt Nam cũng không còn là một ẩn số. Sau nhiều giải đấu, hệ thống 3-4-3 cùng lối chơi phòng ngự phản công đã được các đối thủ nghiên cứu đủ kỹ. Lợi thế từng tạo nên thành công nay trở thành dữ liệu để đối phương chuẩn bị.

Vì thế, “dịch chuyển” mà chiến lược gia người Hàn nhắc tới không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu. Đội tuyển cần thêm phương án vận hành, thêm cách tiếp cận trận đấu và giảm sự phụ thuộc vào những khoảnh khắc cá nhân.

Hơn hai năm qua là một hành trình đáng ghi nhận, nhưng thành công trong bóng đá không có giá trị vĩnh viễn. Khi đối thủ đã hiểu cách chơi, đội tuyển phải tự thay đổi trước khi bị buộc phải thay đổi. Những gì từng là lợi thế sẽ dần mất đi nếu không được nâng cấp. Đó cũng là ranh giới giữa một chu kỳ thành công và khả năng duy trì vị thế.

ASIAN Cup 2027 sẽ không cho Việt Nam những khoảng trống quen thuộc ở Đông Nam Á. Hàn Quốc, UAE và Yemen đặt ra yêu cầu cao hơn về tốc độ, thể chất, kỹ thuật và khả năng tổ chức.

Sau hai năm, số lần huấn luyện viên Kim Sang Sik được thử sức trước những đối thủ ở đẳng cấp hàng đầu châu lục vẫn còn hạn chế, với Nga và Iraq là những phép thử đáng kể. Vì thế, điều cần rút ra từ trận thua Thái Lan không phải là một lời giải thích, mà là những điều chỉnh đủ cụ thể để đội tuyển bước vào giải đấu châu lục với một phiên bản tốt hơn hiện tại.

Sau trận thua Thái Lan, điều quan trọng không phải là quy trách nhiệm, mà là biến thất bại thành dữ liệu cho chặng đường phía trước. Ông Kim có thêm cơ sở để sàng lọc lực lượng, hoàn thiện những phương án còn thiếu và thúc đẩy cuộc “dịch chuyển” mà ông đã nhắc tới.

ASEAN Cup và chuỗi trận bất bại là những dấu mốc đáng ghi nhận, nhưng thước đo cuối cùng vẫn là năng lực cạnh tranh ở cấp độ châu lục. ASIAN Cup 2027 sẽ là phép thử thực sự. Nếu được nhìn đúng, trận thua Thái Lan có thể trở thành lời cảnh báo đúng lúc để Việt Nam bước vào sân chơi ấy với một diện mạo khác.

Chuỗi 27 trận bất bại của ông Kim bắt đầu sau thất bại 1-2 trước Thái Lan vào tháng 9/2024 và khép lại cũng trước đối thủ này. Con số ấy không quan trọng bằng điều trận đấu vừa qua phơi bày: Việt Nam gặp khó khi thiếu trụ cột, trong khi Thái Lan vẫn đủ lực lượng và phương án để duy trì chất lượng. Đây là khác biệt cần được nhìn thẳng trước khi đội tuyển bước sang cấp độ cao hơn.