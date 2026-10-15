Martinez đổi thái độ

Martinez thanh minh sau khi công kích ban lãnh đạo.

Sau trận thua Atletico Madrid 0-2 ở Champions League hôm 14/10, trung vệ người Argentina công khai bày tỏ sự thất vọng với hoạt động mua sắm của MU trong kỳ chuyển nhượng hè. Tuy nhiên, những phát biểu thẳng thắn của cầu thủ 28 tuổi không nhận được sự đồng tình từ tất cả.

Theo Sky Sports, một đồng đội chất vấn Martinez trong chuyến bay trở về Manchester. Một số thành viên khác cũng không hài lòng với cách hành xử của trung vệ này. Trước phản ứng trái chiều, Martinez thừa nhận những phát ngôn sau trận đấu xuất phát từ sự tức giận và thất vọng khi MU không đạt được kết quả mong muốn.

"Những người hiểu tôi đều biết tôi sống với bóng đá bằng đam mê, sự tận tâm và khát khao chiến thắng mãnh liệt. Khi mọi chuyện không diễn ra như mong đợi, cảm giác ấy càng đau đớn khi bạn khoác áo một CLB có lịch sử và tầm vóc như Manchester United", Martinez chia sẻ.

Trung vệ người Argentina khẳng định mong muốn của anh là giúp MU trở lại cuộc đua giành những danh hiệu lớn. Theo Martinez, tham vọng nâng cấp đội hình không chỉ là trách nhiệm của ban lãnh đạo mà còn đòi hỏi toàn đội phải tự đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn.

"Tôi hiểu rằng trước tiên, chính các cầu thủ phải thể hiện trên sân và tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm hàng đầu. Chúng tôi cần đòi hỏi nhiều hơn ở bản thân, đồng thời đoàn kết để đưa Manchester United trở lại đỉnh cao", anh nhấn mạnh.

Trong khi đó, huyền thoại Wayne Rooney không hài lòng với cách Martinez công khai bày tỏ quan điểm. Cựu đội trưởng MU cảnh báo những phát ngôn như vậy có thể gây chia rẽ phòng thay đồ, đồng thời nhấn mạnh trung vệ người Argentina nên giải quyết vấn đề nội bộ thay vì đưa ra trước truyền thông.

Sự việc khiến tương lai của Martinez tại Old Trafford bị đặt dấu hỏi. Hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa giải, dù MU có điều khoản gia hạn thêm một năm. Ngược lại, ban lãnh đạo MU được cho là vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox.