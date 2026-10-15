Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đấu hai đối thủ quốc tế tại sân Thiên Trường

Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú phát biểu tại hội nghị

Sáng 15.10, tại trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam phối hợp với Ban tổ chức địa phương tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026.

Hội nghị tập trung rà soát kế hoạch tổ chức, phân công nhiệm vụ và thống nhất phương án phối hợp giữa các đơn vị, nhằm bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, thuận lợi, đáp ứng yêu cầu chuyên môn cũng như nhu cầu theo dõi, cổ vũ của người hâm mộ.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa địa phương và LĐBĐ Việt Nam trong việc tổ chức các trận đấu quốc tế tại sân Thiên Trường.

Ông đề nghị các đơn vị liên quan chủ động triển khai nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác chuẩn bị trước khi giải đấu khởi tranh.

Đại diện LĐBĐ Việt Nam, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các cơ quan, đơn vị địa phương.

Ông đánh giá cao điều kiện cơ sở vật chất và kinh nghiệm tổ chức các trận đấu quốc tế cấp đội tuyển quốc gia của địa phương trong những năm gần đây. Trong đó, đáng chú ý là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra vào tháng 3 năm nay.

Theo Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú, loạt trận giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 11 năm nay có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho những nhiệm vụ quốc tế sắp tới, đặc biệt là VCK Asian Cup 2027.

Thông qua các trận đấu với những đối thủ có phong cách thi đấu khác nhau, ban huấn luyện sẽ có thêm cơ hội đánh giá phong độ cầu thủ, thử nghiệm phương án chiến thuật và nâng cao khả năng phối hợp trong đội hình.

LĐBĐ Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của địa phương để giải đấu được tổ chức thành công, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển tham dự.

Tại hội nghị, đại diện các bộ phận chuyên môn của LĐBĐ Việt Nam đã báo cáo kế hoạch tổ chức, trao đổi với các đơn vị liên quan về công tác chuyên môn, cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, y tế, hậu cần, truyền thông và tài trợ.

Các bên cũng rà soát tiến độ triển khai, xác định đầu mối phụ trách từng nội dung nhằm bảo đảm sự phối hợp thống nhất trong quá trình tổ chức.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Tân Anh đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thiện những phần việc được phân công, đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện phục vụ thi đấu tại sân Thiên Trường.

Lịch thi đấu Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026

Theo lịch dự kiến, giải đấu gồm ba trận diễn ra vào các ngày 11, 13 và 15.11.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h00 ngày 11.11, sau đó đối đầu Cộng hòa Kyrgyz lúc 19h00 ngày 15.11. Xen giữa hai trận đấu này là cuộc so tài giữa Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyz, diễn ra lúc 19h00 ngày 13.11.

Việc được thi đấu trên sân nhà, trước sự cổ vũ của người hâm mộ, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026 không chỉ mang đến cơ hội cọ xát với các đối thủ quốc tế mà còn là bước chuẩn bị cần thiết để đội tuyển Việt Nam tiếp tục hoàn thiện lực lượng, nâng cao chất lượng chuyên môn trước thềm VCK Asian Cup 2027.