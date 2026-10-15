UEFA và AFC hỗ trợ bóng đá nữ Việt Nam

Các tuyển thủ và cựu tuyển thủ nữ Việt Nam đều đã đi lên từ những chương trình phát triển bóng đá nữ trẻ ở địa phương. Ảnh: VFF.

Nhằm tạo thêm cơ hội cho các trẻ em gái ở Việt Nam, tạo nguồn lực cho phát triển bóng đá nữ, từ đó xây dựng phong trào mạnh hơn, tìm hạt giống cho các đội tuyển trẻ và tuyển quốc gia trong tương lai, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã triển khai Chương trình phát triển bóng đá nữ từ năm 2024. Chương trình có sự hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) và Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC).

Bước sang năm 2026, chương trình ra mắt thêm cuốn sổ tay hướng dẫn bóng đá dành cho trẻ em gái, góp phần cụ thể hóa mục tiêu đưa bóng đá đến gần hơn với các em.

Cuốn sổ tay được xây dựng với những nội dung phù hợp trẻ em gái từ 6 tới 9 tuổi, tập trung vào các hoạt động làm quen với trái bóng, phát triển kỹ năng chơi bóng và học cách phối hợp với đồng đội. Thông qua phương pháp tiếp cận gần gũi, sinh động, các em có thể trải nghiệm bóng đá trong môi trường vui vẻ, an toàn, được khuyến khích khám phá khả năng và tự tin thể hiện bản thân.

Sự đồng hành của UEFA và AFC là nguồn hỗ trợ quan trọng để chương trình “Magic Moves” tiếp tục được triển khai, mang lại những giá trị thiết thực cho bóng đá phong trào tại Việt Nam.

Trưởng Văn phòng Điều hành và Quan hệ quốc tế của UEFA, Emily Shaw, và Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John đều nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình. Đại diện VFF, Phó chủ tịch Trần Anh Tú cam kết thúc đẩy sự phát triển của chương trình, tạo điều kiện để các tài năng nữ được tiếp cận nhiều hơn với bóng đá.