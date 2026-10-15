Nhận định trận đấu Torreense vs Sunderland, 23h45 ngày 15.10: Chủ nhà lộ mặt thật

Phong độ Torreense vs Sunderland

Torreense là trường hợp đặc biệt tại Europa League 2026/27. Mùa giải 1991/92 là lần gần nhất đội chủ sân Manuel Marques hiện diện ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Từ đó đến nay, Torreense ngụp lặn ở các giải hạng dưới.

Thậm chí trong giai đoạn đen tối nhất (2009-2011), Torreense từng bị đẩy xuống tận giải Hạng 4. Mùa trước, đoàn quân dưới trướng HLV Luis Tralhao cán đích vị trí thứ 3 tại giải Hạng nhì, giành vé dự play-off chuyển hạng nhưng để thua Casa Pia với tổng tỷ số 0-2.

Để hụt tấm vé trở lại giải đấu cao nhất bóng đá Bồ Đào Nha nhưng 2025/26 vẫn là mùa giải rất thành công với Torreense. Nhờ lịch thi đấu thuận lợi và chiến thắng bất ngờ 2-1 ở trận chung kết trước ông lớn Sporting, Abubakari và các đồng đội xuất sắc đăng quang cúp Quốc gia, danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử CLB.

Chiến công lẫy lừng ấy cũng giúp Torreense giành tấm vé lịch sử dự vòng phân hạng Europa League. Dù lần đầu tiến ra biển lớn, đại diện đang chơi tại giải Hạng nhì Bồ Đào Nha không hề tỏ ra bỡ ngỡ.

Trái lại, thầy trò HLV Tralhao gây ấn tượng mạnh khi hạ gục chủ nhà Lillestrom 2-1. Chiến thắng ngay trên đất Na Uy mở ra nhiều hy vọng cho Torreense trên hành trình đáng nhớ ở sân chơi châu lục.

Dẫu vậy, tiềm lực có hạn vẫn trở thành rào cản đáng ngại ngăn cản giấc mơ tiến sâu của đội chủ sân Manuel Marques. Trên thực tế, phong độ từ đầu mùa của Torreense không tốt. 8 lần ra sân đã qua ở đấu trường quốc nội, đội chủ nhà mới thắng 1, hòa 3 và thua 4.

Mới có trong tay 6 điểm sau 7 vòng, Torreense hiện đứng hạng 15, chỉ nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ ngay sát dưới khoảng cách 1 điểm. Với màn thể hiện nghèo nàn ấy, thật khó tin nếu thầy trò HLV Tralhao tiếp tục tạo nên bất ngờ trong cuộc đón tiếp Sunderland.

Đội khách vừa trải qua 3 vòng đấu liên tiếp trắng tay ở Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, cả 3 chuyến xa nhà từ đầu mùa, "Mèo đen" cũng đều không biết đến hương vị chiến thắng (hòa 1, thua 2). Sau 6 vòng, Sunderland đã bị đẩy xuống hạng 17, hơn nhóm cầm đèn đỏ 1 điểm.

Bất chấp những thông số đáng ngại, Sunderland vẫn được đánh giá cao hơn ở 90 phút tới. Đơn giản bởi đại diện Premier League sở hữu chất lượng nhân sự vượt trội. Số vốn 3 điểm từ chiến thắng trước AZ Alkmaar ở lượt mở màn cũng giúp thầy trò HLV Regis Le Bris tự tin vào mục tiêu ca khúc khải hoàn.

Thông tin lực lượng Torreense vs Sunderland

Torreense: Không có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Nuha Jatta vì án treo giò.

Sunderland: Brian Brobbey, Dan Ballard, Romaine Mundle và Habib Diarra vẫn đang dưỡng thương.

Đội hình dự kiến Torreense vs Sunderland

Torreense: Adriel; Bruno, Diadie, Volnei, Vazquez; Oudrhiri, Alfaro; Pozo, Marques, Jean; Abubakari

Sunderland: Roefs; Mukiele, Danso, Alderete, Methalie; Xhaka, Sadiki; Fofana, Le Fee, Angulo; Isidor

Dự đoán: 0-2