MU có tên ở Champions League, nhưng đội hình thì chưa

Lisandro Martinez chọn một thời điểm nhạy cảm để nói điều nhiều người ở Old Trafford có lẽ đã nghĩ từ mùa hè. Sau trận thua 0-2 trước Atletico Madrid, trung vệ Argentina công khai cho rằng ban lãnh đạo MU cần hỗ trợ Michael Carrick nhiều hơn về mặt lực lượng.

Phát biểu ấy lập tức gây tranh cãi. Jamie Carragher cho rằng Martinez không nên đưa chuyện nội bộ ra trước công chúng, còn Wayne Rooney đặt vấn đề về việc một cầu thủ công khai đánh giá chất lượng đồng đội. Tuy nhiên, bỏ qua chuyện Martinez đúng hay sai về cách phát ngôn, câu hỏi anh đặt ra vẫn đáng để MU đối diện: đội hình hiện tại có thực sự đủ tốt cho Champions League?

Trận đấu tại Metropolitano phần nào trả lời câu hỏi ấy. MU không bị Atletico áp đảo hoàn toàn, nhưng khi trận đấu bước vào những thời điểm cần chất lượng cao nhất, đội khách lại hụt hơi.

Champions League phơi bày giới hạn

MU vẫn tạo ra cơ hội và Carrick thừa nhận các học trò có khoảng bốn tình huống đủ thuận lợi để ghi bàn. Nhưng Champions League không chỉ đòi hỏi khả năng tạo cơ hội, mà còn buộc các đội phải xử lý tốt những khoảnh khắc có thể định đoạt trận đấu.

Atletico ghi bàn chỉ sau 53 giây nhờ Pablo Barrios. MU sau đó có đủ thời gian để trở lại, nhưng Bryan Mbeumo không thắng được Jan Oblak, Bruno Fernandes cũng không tận dụng được những thời điểm thuận lợi. Khi Leny Yoro nhận thẻ đỏ, cơ hội lật ngược tình thế gần như khép lại và Ademola Lookman sau đó ghi bàn thứ hai ở phút 79.

Khoảng cách giữa hai đội nằm trong những chi tiết như vậy. Atletico không cần chơi vượt trội suốt 90 phút, nhưng họ có đủ kinh nghiệm và chất lượng để tận dụng thời cơ khi nó xuất hiện.

MU trở lại Champions League sau ba năm, nhưng thất bại trước Atletico tiếp tục đặt dấu hỏi về chất lượng đội hình của Michael Carrick.

Ở Premier League, MU vẫn có thể thắng nhiều đối thủ nhờ cường độ, pressing hoặc một khoảnh khắc sáng tạo của Bruno. Champions League đặt ra tiêu chuẩn cao hơn, bởi một hệ thống tương đối ổn chưa đủ khi phải đối đầu Atletico, Real Madrid, Bayern Munich hay Man City.

Những trận như thế đòi hỏi cầu thủ có thể tự giải quyết vấn đề khi thế trận không đi đúng kế hoạch. MU hiện có quá ít người đáp ứng được yêu cầu ấy một cách thường xuyên.

Bruno vẫn là cầu thủ sáng tạo nhất đội, nhưng anh phải gánh quá nhiều vai trò cùng lúc. Mbeumo có tốc độ, khả năng di chuyển và sự trực diện, song chưa phải mẫu tiền đạo khiến hàng thủ đối phương luôn phải dè chừng. Marcus Rashford vẫn có thể tạo ra đột biến, nhưng phong độ thiếu ổn định khiến anh khó trở thành điểm tựa dài hạn.

Ở tuyến dưới, tình hình cũng không khác nhiều. Yoro sở hữu tiềm năng lớn nhưng vẫn trong quá trình hoàn thiện, còn Martinez có kinh nghiệm và khả năng tổ chức nhưng phong độ của chính anh từ đầu mùa cũng bị đặt dấu hỏi. Carragher thậm chí cho rằng trung vệ Argentina nên nhìn lại màn trình diễn của mình trước khi chỉ trích người khác.

MU không thiếu những cầu thủ khá và nhiều người trong số họ đủ khả năng đá cho các đội mạnh ở Premier League. Nhưng một tập hợp nhiều cầu thủ khá chưa chắc tạo nên một đội hình đủ tầm Champions League, nơi mỗi điểm yếu đều có thể bị soi kỹ và khai thác đến cùng.

MU mua nhiều nhưng vẫn thiếu

Martinez cho rằng vấn đề bắt đầu từ mùa hè. MU đứng thứ ba Premier League mùa trước và trở lại Champions League sau ba năm, nhưng chỉ có ba bản hợp đồng lớn ngoài thủ môn dự bị Karl Darlow: Carlos Baleba, Andrey Santos và Youri Tielemans.

Theo Sky Sports, tổng chi phí cho các thương vụ lớn của MU vào khoảng 155 triệu bảng. Con số ấy không hề nhỏ, vì vậy sẽ quá đơn giản nếu quy toàn bộ vấn đề cho chuyện ban lãnh đạo không chịu chi tiền.

Điều đáng bàn hơn nằm ở cách đội hình được xây dựng. MU tăng cường tuyến giữa, nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm vị trí trung phong và hậu vệ trái, hai khu vực nhanh chóng lộ ra vấn đề khi lịch thi đấu trở nên dày hơn.

Bruno Fernandes vẫn là nguồn sáng tạo quan trọng nhất, song MU thiếu thêm những cầu thủ có thể tự định đoạt các trận đấu lớn.

Mùa trước, Carrick có lợi thế đáng kể khi MU không phải chia sức cho cúp châu Âu và sớm rời các giải đấu cúp trong nước. Carragher cũng nhắc tới yếu tố này khi đánh giá vị trí thứ ba của MU, cho rằng lịch thi đấu nhẹ hơn giúp đội bóng tập trung gần như toàn bộ nguồn lực cho Premier League.

Mùa này, hoàn cảnh thay đổi hoàn toàn. Một đội hình đủ sức chơi một trận mỗi tuần chưa chắc duy trì được chất lượng khi phải đá ba trận trong bảy hoặc tám ngày, trong khi Carrick buộc phải xoay tua và chấp nhận chất lượng giảm xuống ở một số vị trí.

Champions League khiến hạn chế ấy lộ rõ hơn. Sau thất bại tại Madrid, MU mới thắng 2 trong 9 trận trên mọi đấu trường, trải qua chuỗi 5 trận không thắng và chỉ có 3 điểm tại Champions League. Ở Premier League, họ đứng thứ 13, khiến chuỗi kết quả kém không còn có thể xem như vài cú sảy chân riêng lẻ.

Martinez cho rằng các đối thủ đã nghiên cứu kỹ MU và Carrick không thể tiếp tục dựa vào những gì từng hiệu quả mùa trước. Nhận xét ấy đáng chú ý, bởi khi một hệ thống chiến thuật bị bắt bài, chất lượng cá nhân càng trở nên quan trọng.

Những đội sở hữu Vinicius, Mbappe hay Haaland vẫn có thể giải quyết trận đấu bằng một khoảnh khắc, ngay cả khi cả hệ thống vận hành không trơn tru. MU chưa có lợi thế ấy, nên mỗi khi cấu trúc tấn công gặp vấn đề, họ thường phải mất nhiều thời gian hơn để tìm đường tới bàn thắng.

Carrick có thể thay cách pressing, điều chỉnh vị trí Bruno, đưa Baleba dâng cao hoặc đổi cấu trúc hàng thủ. Nhưng tới một thời điểm, HLV vẫn cần cầu thủ đủ giỏi để thắng các cuộc đấu cá nhân và biến cơ hội thành bàn thắng.

Vì thế, trận thua Atletico đáng lo hơn tỷ số 0-2. MU đã trở lại đúng sân khấu họ muốn xuất hiện, nhưng Champions League cũng là nơi những giới hạn về chất lượng nhân sự bị phơi bày nhanh nhất.

Ở Premier League, một đội bóng đôi khi còn có thể che một vị trí yếu bằng cấu trúc hoặc phong độ. Tại Champions League, đối thủ sẽ tìm đúng vị trí ấy và liên tục gây sức ép cho tới khi nó vỡ.

Martinez có thể sai khi đưa câu chuyện nội bộ ra trước công chúng, nhưng vấn đề phía sau phát biểu của anh vẫn còn nguyên. MU mang tên tuổi của một đội Champions League, còn đội hình hiện tại thì chưa chứng minh được họ cũng ở đẳng cấp ấy.