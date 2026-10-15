Nhận định trận đấu Bournemouth vs Sturm Graz, 2h00 ngày 16.10: Bộ mặt khác của 'The Cherries'

Phong độ Bournemouth vs Sturm Graz

Bournemouth dường như bắt đầu ngấm đòn sau khi liên tiếp bán đi những nhân tố quan trọng. Trong khoảng 2 mùa giải trở lại đây, cứ gương mặt nào thi đấu nổi bật tại sân Vitality, gần như đều sẽ tìm cho mình bến đỗ mới.

Ngay cả trên băng ghế chỉ đạo, HLV Andoni Iraola - vị thuyền trưởng kiến tạo nên thành công cho "The Cherries" - cũng đã nghe theo lời mật ngọt từ Anfied mà rời đi. Thế nên, không quá ngạc nhiên khi Bournemouth đang trải qua giai đoạn khởi đầu chật vật.

6 vòng đấu đã qua tại Ngoại hạng Anh, đoàn quân dưới trướng tân HLV Marco Rose nằm trong nhóm 3 đội bóng chưa biết đến hương vị chiến thắng, chỉ hòa 3 và thua 3. Với 3 điểm, Bournemouth nằm trong nhóm cầm đèn đỏ và đối diện không ít thách thức do lịch thi đấu chông gai phía trước.

Nếu phải tìm ra điểm sáng từ đầu mùa của Bournemouth, đó có lẽ nằm ở các đấu trường cúp. Tại vòng 3 cúp Liên đoàn Anh, "The Cherries" giành chiến thắng tưng bừng trước đối thủ hạng dưới Lincoln City. Còn ở lượt mở màn chặng phân hạng Europa League, đại diện Premier League cũng gây ấn tượng bằng chiến thắng 2-1 trên sân Real Sociedad.

Bournemouth có thể đang chật vật ở Ngoại hạng Anh nhưng vẫn đủ khả năng tỏa sáng khi tiến ra châu lục. Bởi xét về mặt bằng chung, nhiều đối thủ ở giai đoạn phân hạng Europa League khó bì kịp về trình độ chuyên môn so với các gương mặt đang chinh chiến ở giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù.

Sturm Graz có lẽ là một trong số đó. Đại diện nước Áo đang có lần thứ 11 góp mặt ở cúp châu Âu nhưng mới 1 lần vượt qua vòng bảng/phân hạng. Đó là thành tích vào đến vòng 1/8 Conference League 2023/24.

Năm nay, nhờ cán đích vị trí á quân giải VĐQG Áo, Sturm Graz giành vé dự vòng sơ loại Champions League. Nhưng thất bại chung cuộc 0-3 dưới tay Fenerbahce đã chặn đứng hy vọng lần thứ 3 góp mặt ở vòng bảng/phân hạng sân chơi danh giá nhất châu lục.

Ở trận ra quân Europa League, Sturm Graz kiếm được 1 điểm từ trận hòa không bàn thắng cùng Rennes. Thực tế cho thấy thầy trò HLV Fabio Ingolitsch chơi lép vế toàn diện và chỉ nhờ các chân sút đối phương phung phí cơ hội mới tránh khỏi kịch bản trắng tay.

Nhưng may mắn có lẽ sẽ khó song hành cùng Sturm Graz ở chuyến hành quân đến nước Anh giữa tuần này. Bởi Bournemouth đang rất cần chiến thắng nhằm lấy lại sự tự tin sau chuỗi 2 thất bại, đồng thời mở rộng hơn cánh cửa vào vòng đấu loại trực tiếp.

Thông tin lực lượng Bournemouth vs Sturm Graz

Bournemouth: Tiền vệ Alex Scott trở thành cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương vốn đã có Eli Junior Kroupi, Justin Kluivert, Julian Araujo, Veljko Milosavljevic và Amine Adli.

Sturm Graz: Chưa có sự phục vụ của Gizo Mamageishvili, Nelson Weiper, Otar Kiteishvili, Filip Rozga, Seedy Jatta và Emran Soglo do chấn thương.

Đội hình dự kiến Bournemouth vs Sturm Graz

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Christie; Rayan, Tavernier, Brooks; Evanilson

Sturm Graz: Khudyakov; Koller, Vallci, Quarshie; Heil, Weinhandl, Stankovic, Balbo; Hodl, Diakite, Beganovic

Dự đoán: 3-1