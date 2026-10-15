Bùng nổ tranh tài tại Vòng 2 Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia Cúp Phân bón Cà Mau

Với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; mã chứng khoán: DCM), đơn vị thành viên của PETROVIETNAM, tiếp tục đồng hành cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, tiếp sức cho những cuộc so tài đỉnh cao và khát vọng chinh phục ngôi vô địch của các đội bóng hàng đầu cả nước.

Ban tổ chức trao cờ cho các đội tham gia thi đấu.

Những màn tranh tài sôi nổi tại Hà Nội hồi tháng 4 đã và đang tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho Vòng 2 và Vòng chung kết diễn ra từ ngày 14 đến 25/10/2026, hứa hẹn mang đến bầu không khí thể thao sôi động tại Vĩnh Long. Sự cạnh tranh giữa các câu lạc bộ giàu truyền thống và những đội bóng đang vươn lên được kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho người hâm mộ.

Qua hơn một thập kỷ gắn bó cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Phân bón Cà Mau đã chứng kiến sự trưởng thành của nhiều thế hệ vận động viên, những bước tiến về chuyên môn và sức cạnh tranh ngày càng cao của các câu lạc bộ. Sự đồng hành bền bỉ của doanh nghiệp góp phần duy trì sân chơi chuyên nghiệp, tạo điều kiện để các tài năng được rèn luyện, khẳng định năng lực và từng bước đóng góp cho đội tuyển quốc gia.

Ông Đặng Hữu Thắng - Phó Giám đốc Marketing PVCFC tham dự Lễ khai mạc Vòng 2 Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia Cúp Phân bón Cà Mau.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi Phân bón Cà Mau mở rộng hoạt động tài trợ, trực tiếp đồng hành cùng Đội tuyển Bóng chuyền nữ Quốc gia tại các giải đấu quốc tế. Từ tấm Huy chương Đồng AVC Nations Cup 2026 đến những cuộc tranh tài tại SEA V.League và ASIAD 2026, các cô gái Việt Nam tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, bản lĩnh và khát vọng vươn tầm. Sự tiếp sức của Phân bón Cà Mau thể hiện cam kết đồng hành cùng các vận động viên trên hành trình nâng cao thành tích, khẳng định vị thế bóng chuyền Việt Nam tại khu vực và châu lục.

Vòng 2 Cúp Phân bón Cà Mau 2026 chính thức khai cuộc, mở ra những cuộc tranh tài được chờ đợi nhất mùa giải. Với quyết tâm của các đội bóng, sự cổ vũ của người hâm mộ và sự đồng hành của Phân bón Cà Mau, giải đấu được kỳ vọng tiếp tục ghi dấu những bước tiến mới, góp phần nâng tầm bóng chuyền Việt Nam trên hành trình chinh phục những đỉnh cao.