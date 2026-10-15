Truyền thông Anh nghi ngờ vị thế của Indonesia sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Chiến thắng của đội tuyển Indonesia tại FIFA ASEAN Cup 2026 thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, theo tờ The Guardian (Anh), danh hiệu mới chưa đủ để khẳng định thầy trò HLV John Herdman đã vươn lên thống trị bóng đá Đông Nam Á, nhất là khi ASEAN Cup vẫn giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử bóng đá khu vực.

Đội tuyển Indonesia lên ngôi vô địch tại FIFA ASEAN Cup 2026

Theo phân tích của The Guardian, ASEAN Cup truyền thống vẫn là một trong những thước đo quan trọng để đánh giá thành tích và vị thế của các đội tuyển quốc gia trong khu vực. Trải qua khoảng 30 năm tổ chức, giải đấu này đã tạo dựng được lịch sử, sức hút và vị trí riêng trong lòng người hâm mộ Đông Nam Á.

Trong khi đó, FIFA ASEAN Cup 2026 là sân chơi mới, chưa có bề dày thành tích hay mức độ gắn kết với khán giả tương đương. Vì vậy, chức vô địch của Indonesia dù có ý nghĩa với đội bóng xứ vạn đảo vẫn chưa đủ cơ sở để thay đổi trật tự đã hình thành qua nhiều năm.

Ở ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik vừa bảo vệ thành công chức vô địch vào tháng 8/2026, qua đó nâng tổng số lần đăng quang lên 4. Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế của bóng đá Việt Nam tại giải đấu được xem là sân chơi danh giá của khu vực.

Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Sự khác biệt giữa hai giải đấu cũng khiến cuộc tranh luận về danh hiệu số 1 Đông Nam Á trở nên phức tạp hơn. Nếu FIFA ASEAN Cup là dấu mốc mới trong hành trình phát triển của bóng đá khu vực, ASEAN Cup truyền thống vẫn sở hữu lợi thế về lịch sử và thành tích tích lũy qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, sức hút của FIFA ASEAN Cup cũng là vấn đề được đặt ra. Lượng khán giả tại một số trận đấu chưa thực sự nổi bật, ngoại trừ những cuộc đối đầu có sự góp mặt của đội chủ nhà. Điều này cho thấy giải đấu vẫn cần thêm thời gian để tạo dựng sức lan tỏa và thu hút sự quan tâm rộng rãi từ người hâm mộ.

FIFA ASEAN Cup chưa thu hút được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á

Không chỉ đặt vấn đề về vị thế của giải đấu, những phân tích từ The Guardian còn đề cập đến hành trình đăng quang của Indonesia. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman gặp không ít khó khăn ở vòng bảng trước khi tiến vào trận chung kết.

Tại trận đấu quyết định, Indonesia chạm trán Thái Lan trong bối cảnh đối thủ phải thi đấu thiếu người. Dù có lợi thế về quân số, đội bóng xứ vạn đảo vẫn không thể giải quyết trận đấu một cách dứt khoát và phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

Kết quả này giúp Indonesia bước lên ngôi vô địch, nhưng đồng thời cũng để lại những câu hỏi về khả năng kiểm soát trận đấu và mức độ vượt trội của đội bóng. Một danh hiệu có thể ghi nhận thành quả của cả hành trình, song chưa đủ để kết luận rằng đội tuyển đăng quang đã vượt xa mọi đối thủ trong khu vực.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận ý nghĩa của chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 đối với bóng đá Indonesia. Việc được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trực tiếp trao cúp tại Jakarta là dấu mốc đáng nhớ, góp phần nâng cao sự chú ý dành cho đội tuyển cũng như giải đấu mới.

Indonesia đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng vẫn đối mặt tranh luận về vị thế tại Đông Nam Á

Thế nhưng, cần phân biệt giữa thành công tại một giải đấu cụ thể và vị thế lâu dài của một nền bóng đá. Để khẳng định sự thống trị ở Đông Nam Á, Indonesia vẫn cần duy trì thành tích ổn định, thể hiện năng lực trước các đối thủ mạnh và chinh phục thêm những danh hiệu có giá trị trong hệ thống thi đấu của khu vực.

Thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam có cơ sở để tự tin khi vừa bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup. Mặc dù mỗi giải đấu có ý nghĩa và tiêu chí đánh giá riêng, thành tích của thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn là dấu ấn quan trọng trong cuộc cạnh tranh giữa các đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á.

Cuộc tranh luận về vị thế số 1 khu vực vì thế chưa thể khép lại chỉ bằng một chức vô địch. Indonesia có thêm danh hiệu để khẳng định tham vọng, trong khi Việt Nam tiếp tục sở hữu thành tích nổi bật tại giải đấu giàu truyền thống. Câu trả lời thuyết phục nhất sẽ đến từ những màn thể hiện ổn định và kết quả đối đầu trực tiếp trong thời gian tới.