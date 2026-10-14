Bắt nóng đối tượng trộm xe Vespa nhờ thiết bị định vị

Ngày 14-10, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Xuân Trầm (sinh năm 1991, trú thôn Tân Đức Đông, xã Vạn Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Xuân Trầm tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an phường Bắc Nha Trang tiếp nhận tin báo của ông H.V.H. (trú tại địa phương) về việc bị mất xe máy. Theo trình báo, ông H. điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Piaggio Vespa Sprint, biển số 79N1-xxx.xx đến một cửa hàng quần áo trên đường 2-4 (phường Bắc Nha Trang) để mua sắm. Khi dừng xe trên vỉa hè, ông H. sơ ý để quên chìa khóa trên xe nên bị kẻ gian lấy trộm.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bắc Nha Trang khẩn trương trích xuất camera an ninh trước cửa hàng để xác minh. Hình ảnh camera ghi lại một thanh niên đeo khẩu trang đi bộ ngang qua, phát hiện chiếc xe không có người trông coi và vẫn cắm chìa khóa nên đã lấy trộm xe, nổ máy tẩu thoát chỉ trong vài giây.

Qua thông tin do ông H. cung cấp, lực lượng Công an xác định chiếc xe có gắn thiết bị định vị và đang di chuyển trên Quốc lộ 1 theo hướng Ninh Hòa. Công an phường lập tức phân công tổ công tác truy xét, bám theo tín hiệu định vị.

Khi đến khu vực đường hẻm thuộc Tổ dân phố Hội Phú Nam (phường Hòa Thắng), tín hiệu định vị cho thấy chiếc xe dừng lại tại một phòng trọ. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra và phát hiện chiếc Vespa có đặc điểm trùng khớp với xe bị mất nhưng đã bị thay biển số bằng biển số giả 79D1-xxx.xx. Tại đây, tổ công tác khống chế Nguyễn Xuân Trầm, người có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với hình ảnh camera ghi lại.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trầm thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc xe. Sau khi lấy trộm, đối tượng mang xe về phòng trọ, tháo biển số nhằm tránh bị phát hiện, nhưng chưa kịp tẩu tán tài sản thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.