Maroc có Chủ tịch Hạ viện mới

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại Rabat, Maroc ngày 23/9/2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Theo hãng thông tấn MAP, ông Touizi nhận được 220 phiếu trong tổng số 369 phiếu hợp lệ, vượt xa đối thủ Driss El Azami El Idrissi, ứng cử viên của đảng đối lập Công lý và Phát triển (PJD), với 59 phiếu. Có 90 phiếu không hợp lệ.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra một ngày sau khi các đảng công bố thành lập liên minh cầm quyền, gồm PAM, Đảng Độc lập (Istiqlal), Liên minh Xã hội các Lực lượng Nhân dân (USFP) và Đảng Tiến bộ và Chủ nghĩa Xã hội (PPS). 4 đảng này nắm giữ tổng cộng 207 trong số 395 ghế tại Hạ viện, cao hơn 9 ghế so với ngưỡng đa số tuyệt đối là 198 ghế.

Việc ông Touizi được bầu làm Chủ tịch Hạ viện diễn ra sau khi Chính phủ do bà Fatima Ezzahra El Mansouri lãnh đạo được thành lập. Ngày 29/9, bà El Mansouri được bổ nhiệm làm Thủ tướng Maroc, trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu Chính phủ nước này.

Trong cuộc bầu cử Hạ viện diễn ra cuối tháng 9 năm nay, PAM giành vị trí dẫn đầu với 97 trong tổng số 395 ghế. Theo Hiến pháp Maroc, Quốc vương bổ nhiệm Thủ tướng từ đảng giành được nhiều ghế nhất tại Hạ viện và đảng này sau đó tiến hành thành lập Chính phủ.