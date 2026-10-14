Ủy ban Chữ thập đỏ kêu gọi bảo vệ dân thường tại Trung Đông

Thiệt hại sau một cuộc không kích tại tỉnh Taiz, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chủ tịch ICRC Mirjana Spoljaric cảnh báo giao tranh tiếp tục leo thang có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với hàng chục triệu dân thường. Bà cho biết, tại Yemen, số người thiệt mạng, bị thương và phải rời bỏ nhà cửa đang gia tăng, trong khi cơ sở hạ tầng dân sự tại Aden và Sana'a chịu nhiều thiệt hại. Tại Saudi Arabia, các cuộc tấn công gần đây cũng gây thương vong và thiệt hại, trong đó có những mục tiêu liên quan đến sân bay Riyadh.

Người đứng đầu ICRC nhấn mạnh, các bên tham chiến phải bảo vệ dân thường và công trình dân sự, phân biệt rõ giữa mục tiêu quân sự và mục tiêu dân sự. Bà cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào cảng biển, sân bay và cơ sở hạ tầng thiết yếu có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, đồng thời kêu gọi khẩn trương triển khai các biện pháp giảm căng thẳng và ngăn ngừa thêm thương vong.

Trong khi đó, tại cuộc họp ngày 13/10 do Thái tử Mohammed bin Salman chủ trì, Nội các Saudi Arabia tuyên bố sẽ không để các mối đe dọa ảnh hưởng đến an ninh quốc gia cũng như quyền tự do hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab.

Theo hãng thông tấn chính thức SPA, Riyadh đồng thời cảnh báo lực lượng Houthi sẽ phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào sân bay, các thành phố linh thiêng và cơ sở kinh tế của Saudi Arabia.

Trước đó cùng ngày, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành không kích một cơ sở dầu mỏ gần thủ đô Sanaa của Yemen. Động thái này làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên, trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào sân bay và cơ sở năng lượng tiếp diễn, đồng thời nhiều nước cảnh báo công dân tránh đến Saudi Arabia.