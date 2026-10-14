Tên lửa Hwasong-20 tốc độ Mach 22, tầm bắn 15.000 km, công nghệ MIRV, 'vũ khí hạt nhân uy lực nhất'

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái Ju Ae tham dự lễ khánh thành Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng vào hôm Chủ nhật (11/10). Ảnh: KCNA/japantimes.co.jp

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng vợ Ri Sol Ju và con gái Ju Ae vừa xuất hiện tại lễ khánh thành Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng ở Bình Nhưỡng ngày 11/10/2026, nơi trưng bày hàng loạt vũ khí tiên tiến do nước này phát triển, trong đó nổi bật nhất là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20, hệ thống được mô tả là “vũ khí hạt nhân chiến lược uy lực nhất”.

Hình ảnh do KCNA công bố cho thấy gia đình lãnh đạo đứng trước bệ phóng của loại ICBM Hwasong-20, kèm bảng giới thiệu khẳng định tầm bắn vượt xa lục địa Mỹ, vươn tới Trung Đông, Australia và Nam Mỹ.

Theo các nguồn tin quốc tế, Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng được khai trương nhân kỷ niệm 81 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un đi cùng vợ, con gái và một số quan chức cấp cao, thị sát khu vực trưng bày từ drone, tên lửa siêu thanh đến các hệ thống phóng đa nòng cỡ lớn.

Ông Kim Jong-un và vợ con xem ICBM Hwasong-20 tại Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng hôm 11/10. Ảnh: KCNA

Tên lửa ICBM Hwasong-20 chiếm vị trí trung tâm. Phân tích hình ảnh cho thấy bảng thông tin phía trước bệ phóng mô tả cấu hình nhiều đầu đạn và bản đồ tầm bắn bao phủ gần như toàn bộ bán cầu Bắc, cùng một phần Nam Mỹ.

Chuyên gia Shin Jong-woo thuộc Diễn đàn An ninh và Quốc phòng Hàn Quốc nhận định triển lãm nhằm khẳng định thành tựu khoa học quốc phòng dưới thời ông Kim Jong-un và tạo lợi thế trước khả năng đối thoại với Washington.

Về mặt kỹ thuật, Hwasong-20 là tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn ba tầng, được Triều Tiên công bố lần đầu vào tháng 9/2025 và ra mắt công chúng tại cuộc diễu binh kỷ niệm 80 năm Đảng Lao động tháng 10 cùng năm.

Đây là bước phát triển tiếp theo từ dòng Hwasong-18 và Hwasong-19. Điểm then chốt nằm ở động cơ nhiên liệu rắn sử dụng vật liệu composite sợi carbon.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (hàng đầu, chính giữa) thăm bảo tàng quốc phòng mới xây dựng. Ảnh: KCNA

Theo tuyên bố của Bình Nhưỡng, động cơ đạt lực đẩy khoảng 1.960 đến 1.971 kilonewton, tương đương gần 200 tấn lực, cao hơn khoảng 40% so với động cơ của Hwasong-18.

Việc dùng sợi carbon giúp giảm trọng lượng thân tên lửa khoảng 25-30%, đồng thời chịu được nhiệt độ tái nhập khí quyển lên tới khoảng 7.000 độ C, cải thiện độ tin cậy khi bay xuyên bầu khí quyển.

Tầm bắn ước tính của tên lửa Hwasong-20 đạt khoảng 15.000 km, đủ để bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ, cũng như nhiều khu vực khác trên thế giới.

Một số phân tích còn đưa ra con số trên 16.000 km. Tốc độ tối đa được đánh giá khoảng Mach 22, tức khoảng 27.000 km/h, cho phép tên lửa tiếp cận các thành phố lớn của Mỹ trong khoảng 25 đến 40 phút sau khi phóng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ ba từ phải sang) cùng vợ và con gái đi thăm bảo tàng quốc phòng mới xây dựng. Ảnh: KCNA

Tên lửa được đặt trên xe phóng di động 11 trục (TEL), với cơ cấu nâng trung tâm tương tự một số hệ thống của Nga, giúp tăng tính cơ động và giảm thời gian chuẩn bị phóng.

Khác với tên lửa nhiên liệu lỏng trước đây phải nạp nhiên liệu trước khi phóng, nhiên liệu rắn cho phép tên lửa Hwasong-20 ở trạng thái sẵn sàng cao, có thể phóng trong vài phút, giảm đáng kể nguy cơ bị phát hiện và tấn công phủ đầu (preemptively).

Phần đầu đạn của tên lửa Hwasong-20 có hình dạng tù và rộng hơn so với các mẫu trước, được các chuyên gia xem là dấu hiệu của khả năng mang nhiều đầu đạn tái nhập độc lập (MIRV - Multiple Independently targetable Reentry Vehicle).

Ước tính tải trọng vượt quá 2 tấn, có thể chứa từ 3-8 đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường, cùng các thiết bị hỗ trợ xuyên phá hệ thống phòng thủ.

Tên lửa Hwasong-19 nhìn từ phía sau. Ảnh: Reddit

Công nghệ MIRV cho phép một tên lửa tấn công nhiều mục tiêu khác nhau đồng thời, làm phức tạp hóa việc đánh chặn của các hệ thống như GMD của Mỹ.

Hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính (INS) với GPS hoặc cảm biến quang học, ước tính bán kính sai số vòng tròn (CEP - Circular Error Probability) khoảng 3-5 km.

Dù vậy, đến nay tên lửa Hwasong-20 vẫn chưa có cuộc thử nghiệm bay thực tế công khai nào được xác nhận, nên các thông số chủ yếu dựa trên phân tích hình ảnh, thử nghiệm động cơ mặt đất và tuyên bố của Triều Tiên.

Các chuyên gia lưu ý rằng độ tin cậy thực tế, khả năng sống sót khi tái nhập và độ chính xác vẫn cần được kiểm chứng qua thử nghiệm bay.

Tên lửa Hwasong-20 phản ánh rõ nỗ lực không ngừng của Triều Tiên trong việc hoàn thiện hệ thống ICBM nhiên liệu rắn thế hệ mới.

(Theo KCNA, nbcnews.com, straitstimes.com, usatoday.com, en.yna.co.kr, japantimes.co.jp, newsweek.com, english.nv.ua)