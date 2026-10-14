Nga – Mỹ dự kiến tham vấn về bất đồng trước cuối năm

Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Ryabkov cho biết, Nga và Mỹ đang theo đuổi một số hướng hợp tác chung, đồng thời khẳng định, các cuộc tham vấn không phải là vô ích và Moskva vẫn có những đề xuất dành cho Washington.

Liên quan đến khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine, Thứ trưởng Ryabkov cho biết hiện chưa có thỏa thuận cụ thể. Theo nhà ngoại giao Nga, triển vọng đạt tiến triển phụ thuộc đáng kể vào việc các bên có ảnh hưởng đến Kiev gây sức ép như thế nào.

Ông cũng nhấn mạnh Moskva tiếp tục ủng hộ giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Ukraine, nhưng cho rằng những lực lượng chủ trương tiếp tục chiến sự chưa sẵn sàng cho phương án này. Nga vẫn duy trì liên lạc với Mỹ về vấn đề Ukraine, song sẽ không tiết lộ nội dung trao đổi.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc điện đàm ngày 9/10 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Theo Thứ trưởng Ryabkov, kết quả cuộc điện đàm và thỏa thuận liên quan đến cung cấp dầu diesel đã gây bất ngờ cho những bên chủ trương leo thang xung đột.

Trong khi đó, một nguồn tin trong Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/10 cho biết Ankara sẵn sàng cung cấp Istanbul làm địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán Nga – Mỹ về những vấn đề gây bất đồng trong quan hệ song phương. Tuy nhiên, Moskva và Washington chưa đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra tổ chức cuộc gặp.

Tháng 4/2025, Nga và Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán thứ hai tại Istanbul về khôi phục đầy đủ hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao hai nước. Sau cuộc tham vấn, hai bên trao đổi công hàm xác nhận các cam kết tạo điều kiện duy trì dịch vụ ngân hàng và tài chính cho các cơ quan đại diện ngoại giao, cũng như bảo đảm việc Nga đóng góp ngân sách cho Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác.