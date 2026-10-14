Tổng thống Trump phát tín hiệu cứng rắn với Houthi giữa sức ép bầu cử giữa nhiệm kỳ và giá dầu

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Houthi đang hành xử “rất tồi tệ”, đồng thời nhắc lại lời đe dọa rằng Mỹ có thể gia tăng các cuộc tấn công quân sự trên khắp Trung Đông sau cuộc bầu cử tháng 11.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Họ (Houthi) đã im lặng trong một thời gian dài, nhưng giờ đây lại xuất hiện, có lẽ theo chỉ đạo của Iran, một quốc gia đang suy yếu, không có hải quân, không có không quân, có nền kinh tế tồi tệ nhất thế giới và lạm phát lên tới 301%. Họ đang hành động theo cách rất xấu xa, tấn công Saudi Arabia và cố tình tìm cách đẩy giá dầu tăng cao, có lẽ là trước cuộc bầu cử tại Mỹ”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “KHÔNG HAY HO CHÚT NÀO”.

Theo kênh Aljazeera, quyết định của ông Trump cùng Israel phát động cuộc chiến chống Iran vào tháng 2 đã khiến giá năng lượng tăng mạnh, đồng thời làm gia tăng những lo ngại về chi phí sinh hoạt tại Mỹ.

Trong thời gian tới, cử tri Mỹ sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump có tiếp tục duy trì thế đa số tại Hạ viện và Thượng viện hay không.

Đảng Dân chủ hy vọng có thể tận dụng sự suy giảm mức độ ủng hộ đối với Tổng thống Trump, cùng tâm lý bất mãn của cử tri về cuộc chiến với Iran và chi phí sinh hoạt gia tăng, để giành quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện Quốc hội.

Nếu đạt được mục tiêu này, đảng Dân chủ có thể ngăn chặn chương trình nghị sự lập pháp của ông Trump trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ tổng thống.

Hôm 13/10, ông Trump cũng tuyên bố sẽ “không bao giờ quên” những cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia.

Khói dày đặc bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở phía Đông Bắc thủ đô Riyadh, Saudi Arabia ngày 19/9/2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Phát biểu này dường như hàm ý khả năng Mỹ nối lại các cuộc tấn công quân sự sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sự kiện được nhiều người coi là cuộc trưng cầu ý kiến về nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump.

Ông Trump viết: “Ai đó nên giải thích cho họ (Houthi) rằng tôi không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử này. Tôi đã thắng rồi, với một chiến thắng áp đảo. Nhưng tôi vẫn sẽ ở đây sau cuộc bầu cử, và tôi sẽ không bao giờ quên!”.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cuộc chiến của ông Trump chống Iran không được đông đảo người dân Mỹ ủng hộ.

Một cuộc khảo sát gần đây của hãng tin AP và Trung tâm Nghiên cứu dư luận NORC cho thấy gần 70% cử tri cho rằng cuộc chiến này không đáng để tiến hành.

Tuy nhiên, ông Trump đã bác bỏ những kết quả thăm dò bất lợi, gọi chúng là “giả mạo”, đồng thời viện dẫn số lượng lớn người tham dự các cuộc vận động chính trị của mình như bằng chứng về mức độ ủng hộ dành cho ông.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ đang đến gần, còn giá năng lượng và chi phí sinh hoạt tiếp tục là những vấn đề được cử tri quan tâm.

Dù chưa công bố biện pháp đáp trả cụ thể, tuyên bố “không bao giờ quên” của Tổng thống Mỹ cho thấy Washington có thể tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn đối với Houthi.

Tuy nhiên, việc Mỹ có mở rộng các hoạt động quân sự tại Trung Đông sau bầu cử hay không vẫn phụ thuộc vào những quyết định chính sách tiếp theo của chính quyền ông Trump.