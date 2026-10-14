Nga bắt giữ một nhà báo Nhật Bản với cáo buộc hoạt động gián điệp

Nga bắt giữ một phóng viên Nhật Bản với cáo buộc hoạt động gián điệp. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, theo FSB, người bị bắt là phóng viên văn phòng tại thành phố Yuzhno-Sakhalinsk của báo Hokkaido Shimbun, có trụ sở tại thành phố Sapporo, Nhật Bản.

Cơ quan này cáo buộc nhà báo trên thu thập và lưu trữ thông tin về năng lực quốc phòng của Nga cho cơ quan tình báo Nhật Bản, đồng thời cho rằng những thông tin đó có thể được sử dụng để gây tổn hại đến an ninh của Nga.

FSB cho biết đã khởi tố vụ án hình sự và Tòa án quận Lefortovo ở Moscow ra lệnh bắt giữ nhà báo này trong khi cuộc điều tra tiếp tục.

Trong một cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo, việc bắt giữ này sẽ khiến bầu không khí trong quan hệ Nga-Nhật Bản thêm xấu đi.

Moscow cáo buộc Tokyo sử dụng các phóng viên mang tư cách nhà báo nước ngoài tại Nga để thu thập thông tin nhằm làm suy yếu an ninh nước này, đồng thời kêu gọi Nhật Bản từ bỏ các hành động mà Nga coi là thù địch.

Bà Zakharova cũng viện dẫn lập trường của Nhật Bản đối với Nga kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát và những quan ngại của Moscow về việc Tokyo tăng cường năng lực quân sự.

Về phía Nhật Bản, Đại sứ quán nước này tại Moscow cho biết đang xác minh thông tin về vụ bắt giữ. Báo Hokkaido Shimbun cũng cho biết đang kiểm tra chi tiết sự việc.