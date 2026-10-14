Cựu sĩ quan Ukraine ra tòa tại Đức trong vụ đánh bom đường ống Nord Stream

Phiên tòa diễn ra tại Tòa án bang Hamburg vào ngày 14/10, đánh dấu lần đầu tiên các bằng chứng thu thập được trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về vụ phá hoại cơ sở hạ tầng quy mô lớn này được công khai trước tòa án.

Nghi phạm, được xác định theo quy định bảo mật danh tính của Đức là Serhii K. (tên đầy đủ là Serhiy Kuznetsov), bị buộc tội gây nổ, hủy hoại tài sản, làm gián đoạn dịch vụ công và "đồng phạm tội ác chiến tranh" do tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Bản đồ đường ống Nord Stream. Ảnh: Wikimedia

Theo cáo trạng, Kuznetsov cùng một nhóm đặc nhiệm Ukraine gồm thợ lặn, thuyền trưởng và chuyên gia chất nổ đã thuê thuyền buồm tại thành phố Rostock của Đức. Nhóm này bị cáo buộc sử dụng hộ chiếu và danh tính giả để di chuyển, sau đó lặn xuống biển gắn ít nhất 4 khối thuốc nổ quân sự có bộ hẹn giờ vào đường ống trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến 22/9/2022.

Các khối thuốc nổ phát nổ hôm 26/9 cùng năm, làm hư hại 3 trong 4 nhánh đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Hệ thống dài khoảng 1.200 km, nối Nga với Đức qua Biển Baltic, có tổng công suất vận chuyển 110 tỷ m³ khí đốt mỗi năm. Các vụ nổ khiến tuyến đường ống gần như tê liệt, đồng thời giải phóng lượng lớn khí methane ra môi trường.

Các công tố viên Đức cho rằng nhóm nghi phạm hành động “thay mặt cho các cơ quan nhà nước Ukraine”, với mục tiêu cắt đứt nguồn cung khí đốt Nga và ngăn Moscow sử dụng doanh thu năng lượng để tài trợ cho chiến dịch quân sự.

Cuộc điều tra còn ghi nhận đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Kuznetsov và vợ ở Kiev khi ông ta bị giam giữ tại Ý, trong đó ông ta đề cập việc luật sư khuyên nên thừa nhận đây là "một chiến dịch quân sự chính thức".

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và chính quyền Kiev liên tục phủ nhận sự liên quan của Chính phủ Ukraine đến vụ nổ. Trong khi đó, phía Nga yêu cầu tòa án đưa ra "một bản án công bằng" để làm rõ những bên đứng sau ra lệnh.

Kuznetsov bị bắt tại Ý tháng 8/2025 theo lệnh truy nã châu Âu và được dẫn độ sang Đức cuối tháng 11 cùng năm. Tháng 12/2025, Tòa án Liên bang Đức bác đơn kháng cáo lệnh bắt giữ, khẳng định Đức có thẩm quyền xét xử do hậu quả vụ nổ liên quan đến đường ống kết nối với lãnh thổ nước này.