EU chi 209 tỷ USD mua năng lượng Nga từ khi xung đột Ukraine bùng phát

Hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Tập đoàn Gazprom (Nga). Ảnh: EPA/TTXVN

Theo người phát ngôn EC, số liệu được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu thống kê thương mại quốc tế COMEXT của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), thấp hơn các ước tính do Nga và Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.

Trước đó, Phó Thủ Tướng Nga Alexander Novak cho biết EU đã mua tổng cộng 302 tỷ EUR năng lượng của Nga kể từ năm 2022. Trong khi đó, ông Trump ước tính con số này ở mức 223 tỷ EUR. EC cho rằng chưa thể so sánh trực tiếp các số liệu do khác biệt về phạm vi hàng hóa, phương pháp định giá và thời kỳ thống kê.

EC cho biết tỷ trọng năng lượng Nga trong tổng nguồn cung của EU đã giảm từ khoảng 42-45% năm 2022 xuống còn 12% hiện nay. Kế hoạch REPowerEU, được triển khai sau khi xung đột Ukraine bùng phát, góp phần giảm phụ thuộc thông qua đa dạng hóa nguồn cung, tiết kiệm năng lượng và phát triển các nguồn thay thế.

Theo EC, nếu không có kế hoạch này, EU có thể đã chi 475 tỷ EUR mua nhiên liệu hóa thạch của Nga, cao hơn 278 tỷ EUR so với thực tế.

Dù vậy, EU vẫn nhập khẩu một số nguồn năng lượng Nga theo các tuyến cung ứng và trường hợp miễn trừ còn hiệu lực. EC dự kiến chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga từ ngày 1-1-2027.