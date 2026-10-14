Nga mở đợt tấn công tên lửa và UAV vào Kiev, Tổng thống Ukraine phàn nàn không nhận được cảnh báo sớm từ các đồng minh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ chỉ ra ai phải chịu trách nhiệm về việc xung đột tiếp diễn. (Nguồn: Anadolu)

Báo Politico đưa tin, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky nhấn mạnh, việc chia sẻ tình báo về các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Nga có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Ukraine, nước này không nhận được cảnh báo từ các đối tác trước đợt tấn công nói trên.

Tổng thống Ukraine gọi việc thiếu cảnh báo sớm là “hoàn toàn bất công”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, lên tiếng và chỉ ra ai phải chịu trách nhiệm về việc xung đột tiếp diễn.

Sau một đợt phóng tên lửa đạn đạo khác nhằm vào Kiev tối 13/10, ông Zelensky tiếp tục khẳng định Ukraine một lần nữa không nhận được cảnh báo sớm.

Thông thường, Kiev nhận được thông tin cảnh báo về các vụ phóng tên lửa sắp xảy ra thông qua hệ thống Trung tâm Chỉ huy và kiểm soát tác chiến (BC3), do quân đội Mỹ và các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cùng một số bên khác, vận hành và kiểm soát. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết tại Diễn đàn An ninh Warsaw cùng ngày rằng, nền tảng này vẫn đang được sử dụng để chia sẻ tình báo.

Về phía Mỹ, Politico dẫn lời một quan chức nắm rõ vấn đề cho hay, Washington giải thích việc không có cảnh báo lần này là do điều kiện thời tiết xấu, song lý do này bị Kiev cho là chưa thỏa đáng. Điều đó làm dấy lên lo ngại về khả năng sự cố không đơn thuần xuất phát từ thời tiết.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh có thông tin Mỹ tuần trước cảnh báo có thể ngừng chia sẻ tình báo với Ukraine nếu Kiev không chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga.

Ông Zelensky không công khai xác nhận thông tin này, nhưng cho biết Ukraine đã không tấn công các nhà máy lọc dầu hoặc lĩnh vực năng lượng nói chung của Nga trong hai ngày kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hai bên đạt thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng.

Ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bác bỏ thông tin Mỹ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, khẳng định Washington vẫn hỗ trợ Ukraine và đang tìm cách giúp hai bên đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Theo người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat, đây không phải lần đầu hệ thống cảnh báo gặp trục trặc, khiến thông tin không đến được nơi cần nhận. Ông nhận định nếu lần này có vấn đề kỹ thuật, các chuyên gia sẽ phối hợp với đối tác để khắc phục.

Về phía Nga, Moscow chưa bình luận trực tiếp về các vụ phóng tên lửa đạn đạo nói trên, nhưng Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tấn công các cơ sở quân sự và sản xuất vũ khí trên khắp Ukraine.