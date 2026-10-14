Ông Burnham tiếp ông Zelensky ở London, khẳng định sự ủng hộ vững chắc dành cho Ukraine

Trong ngày 14/10, Thủ tướng Anh Andy Burnham sẽ tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại số 10 Phố Downing, với việc đẩy nhanh chuyển giao tên lửa phòng không cho Kiev và các kế hoạch áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Moscow là trọng tâm thảo luận.

Trong tuyên bố do Văn phòng Thủ tướng Anh (Số 10 phố Downing) đưa ra trước chuyến thăm, ông Burnham đã tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc dành cho Ukraine.

"Sự ủng hộ vững chắc của chúng tôi dành cho Ukraine đóng vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo an toàn cho chính nước Anh, cũng như đảm bảo lực lượng ở tiền tuyến có đủ trang thiết bị cần thiết để đẩy lùi Nga", tuyên bố dẫn lời Thủ tướng Burnham nói.

"Thông điệp của tôi gửi tới người dân Ukraine vô cùng rõ ràng: Chúng tôi sẽ sát cánh cùng các bạn chừng nào còn cần thiết, đồng thời sẽ đẩy mạnh và tăng tốc các hoạt động hỗ trợ để tiếp sức cho cuộc đấu tranh dũng cảm vì hòa bình tại châu Âu của các bạn. Đây không chỉ là việc nên làm, mà còn là việc cần thiết phải làm".

Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: The Guardian

Theo phố Downing, Thủ tướng Anh đã yêu cầu các bộ trưởng soạn thảo đề xuất về các biện pháp trừng phạt bổ sung nhắm vào Nga, đồng thời đẩy nhanh viện trợ quân sự và các gói hỗ trợ tài chính nhằm giúp đỡ Ukraine trong những tuần tới.

Theo đó, London sẽ đẩy nhanh việc chuyển giao tên lửa đa năng hạng nhẹ (LMM) – loại vũ khí đã chứng minh hiệu quả trong việc chống lại các máy bay không người lái (UAV/drone) phản lực của Nga, vốn có khả năng bay nhanh hơn và cao hơn so với các loại UAV kiểu Shahed thông thường.

London công bố gói chuyển giao tên lửa đất đối không trị giá 45 triệu bảng Anh (khoảng 60 triệu USD), trong đó có 10 triệu bảng Anh (khoảng 13 triệu USD) được đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng các nhu cầu phòng thủ cấp bách trong mùa đông của Ukraine.

Đồng minh của Ukraine cũng sẽ đẩy nhanh việc chuyển giao hơn 5.000 tên lửa LMM trong vòng 4 năm tới, với nguồn kinh phí 1,6 tỷ bảng Anh (khoảng 2,1 tỷ USD).

Về các lệnh trừng phạt, Anh đang thúc đẩy các biện pháp hạn chế cứng rắn hơn đối với Nga. London cũng đang gây sức ép lên các đối tác quốc tế nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Moscow và ủng hộ lệnh cấm đối với các dịch vụ hàng hải được sử dụng để xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.

Bộ trưởng Tài chính Anh John Healey dự kiến sẽ nêu vấn đề này tại các cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Bangkok, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác áp dụng các biện pháp hạn chế tương tự như kế hoạch của Anh.

Các biện pháp được đề xuất sẽ hạn chế khả năng tiếp cận của Nga đối với các dịch vụ vận tải biển và bảo hiểm của Anh, qua đó cắt giảm nguồn thu đang hỗ trợ nỗ lực chiến đấu của Moscow.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ tận dụng Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng châu Âu vào ngày 15/10 để kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Moscow, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được thỏa thuận với Nga về việc nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của gã khổng lồ Á-Âu.

Minh Đức (Theo Kyiv Post, Politico EU)