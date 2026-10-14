Trụ sở của 'ông lớn' dầu khí Saudi Aramco bị tấn công

Bộ Năng lượng Ả Rập Xê-út cho hay, cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại thành phố Dhahran, miền Đông vương quốc này đã trở thành mục tiêu tấn công của Houthi. Nhà chức trách xác nhận không có người bị thương trong vụ việc.

Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận gần trụ sở chính của Aramco. Tuy nhiên, đến thời điểm thông tin được công bố, chưa có tổ chức hay lực lượng nào nhận trách nhiệm.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn và liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đang giao tranh trong đêm 13/10. Cuộc giao tranh đánh dấu sự leo thang mới trong cuộc chiến ở Trung Đông và diễn ra ngay sau khi liên minh do Ả Rập Xê-út dẫn đầu cảnh báo tên lửa đang bay tới tỉnh miền Đông - khu vực khai thác dầu mỏ quan trọng và thủ đô Riyadh.

Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Ả Rập Xê-út, mảnh vỡ từ 2 tên lửa của lực lượng Houthi bị đánh chặn rơi xuống khu dân cư ở Riyadh, làm bị thương 4 người, trong khi 15 ngôi nhà bị hư hại.

Trước đó, liên minh quân sự do Ả Rập Xê-út dẫn đầu kêu gọi người dân ở thủ đô rời khỏi khu vực của Công ty Dầu khí Yemen (YPC) và khu vực kho chứa gần đó trước nguy cơ bị tấn công. Người phát ngôn của liên minh, Thiếu tướng Turki Al-Maliki cáo buộc lực lượng Houthi sử dụng cơ sở này và kho nhiên liệu ngầm của nó để chứa tên lửa, máy bay không người lái.

Về phía Houthi, lực lượng này cảnh báo sẽ "đáp trả cứng rắn và đau đớn", kêu gọi người dân ở Ả Rập Xê-út tránh khỏi những khu vực mà họ sẽ nhắm đến, gồm sân bay và một nhà máy lọc dầu của Aramco tại Riyadh và trụ sở của "ông lớn" này ở Dammam.