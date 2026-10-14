Iran triệu Đại sứ Anh, cảnh báo sẽ 'nghiêm túc xem xét lại' quan hệ song phương

Trụ sở Đại sứ quán Anh tại Tehran, Iran. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Alireza Yousefi phụ trách các vấn đề Tây Âu đã triệu Đại sứ Shorter đến và thông báo về sự phản đối mạnh mẽ của Tehran trước cách tiếp cận mà Iran cho là “vô trách nhiệm” của London.

Ông Yousefi bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc của Anh, đồng thời cho rằng, London không thể sử dụng những cáo buộc “vô căn cứ” nhằm né tránh trách nhiệm liên quan việc Anh tham gia các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Quan chức này cũng cáo buộc Anh chứa chấp các nhóm và cá nhân thù địch với Tehran, đồng thời yêu cầu London sớm cung cấp bằng chứng về vụ việc tại căn cứ Fairford. Ông cảnh báo Iran sẽ “nghiêm túc xem xét lại” quan hệ với Anh nếu London không đưa ra được bằng chứng, đồng thời nhấn mạnh chính phủ Anh sẽ phải chịu trách nhiệm về những hệ quả phát sinh.

Về phần mình, Đại sứ Shorter cho biết sẽ chuyển lập trường của Iran tới chính phủ Anh.

Vụ việc bắt nguồn từ sự cố an ninh xảy ra ngày 27/9 gần căn cứ RAF Fairford, ở miền Tây Nam nước Anh. Căn cứ này từng được các máy bay ném bom của Mỹ sử dụng trong các cuộc không kích nhằm vào Iran. Cảnh sát Anh đã bắt giữ 5 người đàn ông với cáo buộc liên quan khủng bố và các hành vi phạm tội về chất nổ, sau đó cho họ tại ngoại trong thời gian điều tra.

Ngày 12/10, Thủ tướng Anh Andy Burnham nhận định, vụ việc “rất có khả năng” được phối hợp từ Iran và “gần như chắc chắn” do Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chỉ đạo. London cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai công dân Iran.

Anh, Mỹ và 27 quốc gia khác đã ra tuyên bố ủng hộ việc London quy trách nhiệm cho Tehran về vụ việc.