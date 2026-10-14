Nga chỉ trích Pháp về vụ bắt giữ tàu chở dầu ở Ấn Độ Dương

Theo đài RT, đại sứ quán Nga tại Paris ngày 13/10 đã chỉ trích việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu DF Peak, đồng thời đang nỗ lực xác định xem liệu có công dân Nga nào trong số các thuyền viên trên tàu bị bắt giữ hay không.

"Hành động của Pháp đã vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Rõ ràng Paris đang cố gắng che đậy hành vi 'cướp biển' bằng cách viện dẫn các quy định của Công ước Liên hợp quốc. Họ thậm chí còn không thông báo cho chúng tôi về vụ bắt giữ", đại sứ quán Nga cho biết.

Cùng ngày 13/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc phương Tây đang "nỗ lực khôi phục nạn cướp biển ở vùng biển quốc tế", cảnh báo những hành vi kiểu này sẽ khiến tình hình thế giới trở nên bất ổn.

Hải quân Pháp đổ bộ lên tàu chở dầu DF Peak. Ảnh: X/@CaVautrin

"Phương Tây đang phá bỏ những ràng buộc của luật pháp bằng việc bắt giữ các tàu chở dầu trên vùng biển quốc tế. Theo thời gian, mọi người sẽ hiểu rõ những nguy cơ từ hành vi của họ", bà Zakharova nói.

Vào ngày 12/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo về việc Hải quân Pháp bắt giữ tàu chở dầu DF Peak tại Ấn Độ Dương, cáo buộc con tàu sử dụng cờ giả và tham gia hoạt động vận chuyển nhiên liệu bất hợp pháp.

"Chiến dịch đổ bộ lên tàu DF Peak đã thể hiện rõ quyết tâm chống lại hạm đội bóng tối ở bất cứ nơi nào trên thế giới", ông Macron cho hay.

Dù Tổng thống Macron không trực tiếp nêu mối liên hệ giữa DF Peak với Nga, nhưng báo cáo của Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR) tiết lộ con tàu này tham gia vận chuyển dầu thô của Nga và có liên hệ với hãng vận tải biển Sovcomflot.

Hồi tháng 6, Pháp cũng chặn bắt một tàu chở dầu xuất phát từ Nga. Tại thời điểm đó, Điện Kremlin đã gọi hành vi của Paris là "không thể chấp nhận được".