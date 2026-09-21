Mạo danh cán bộ Công an, lừa 'chạy việc'

Theo cáo trạng, năm 2013, Tú là chiến sĩ nghĩa vụ công tác tại Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an thành phố Hà Nội; đến tháng 2-2016, Tú xuất ngũ.

Từ tháng 2-2018 đến tháng 11-2019, anh ta tự giới thiệu là cán bộ Công an, công tác tại bộ phận An ninh hàng không, Sân bay quốc tế Nội Bài.

Ảnh minh họa

Tú “nổ”, có quan hệ với nhiều lãnh đạo, có thể xin việc vào bộ phận An ninh hàng không thuộc Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cục Hàng không Việt Nam.

Tùy vị trí và nguyện vọng, Tú ra giá “chạy việc”. Có 2 bị hại đã đưa cho Tú tổng cộng 820 triệu đồng.

Cụ thể, bà T. (sinh năm 1971, trú tại Hà Nội) bị Tú chiếm đoạt 500 triệu đồng cho hay, Tú giới thiệu đang công tác tại bộ phận An ninh soi chiếu, Sân bay quốc tế Nội Bài, có quan hệ thân thiết với một số lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam và có thể xin việc cho con trai bà.

Ban đầu, Tú nói chi phí xin việc khoảng 200 triệu đồng. Sau đó, bị cáo nhiều lần yêu cầu bà T. đưa thêm tiền với nhiều lý do. Nhận nhiều lần tiền của bị hại này lên đến 500 triệu đồng xong, Tú không liên hệ với bất kỳ cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào để xin việc mà dùng tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Tú còn thuê người làm giả quyết định tuyển dụng của Cảng vụ hàng không miền Bắc và báo con trai bà T. sẽ phải tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ.

Bằng chiêu tương tự, Tú chiếm đoạt của anh A. (sinh năm 1992, trú tại Hà Nội) 320 triệu đồng. Số tiền này cũng được bị cáo dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Do đó, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Tú 16 năm tù.