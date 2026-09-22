Sắp xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm

Theo bản án sơ thẩm, quá trình triển khai thực hiện Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật, dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra.

Điều này khiến hai dự án phải dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024, gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 803,7 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm cũng nêu rõ, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến trật tự quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước; xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, gây hậu quả thất thoát, lãng phí tài sản rất lớn, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý Nhà nước.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các quyết định liên quan trái quy định, tạo cơ sở để Ban Y tế trọng điểm triển khai hàng loạt sai phạm trong quá trình thực hiện hai dự án. Hành vi này dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế trong phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tòa án sơ thẩm đã tuyên phạt cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Sau đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm - Ban YTTĐ) 13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Tổng hợp hình phạt chung, buộc bị cáo phải chấp hành cho cả 2 tội là 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban QLDA chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế; kiêm phụ trách Ban YTTĐ) bị xử phạt 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; 15 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Tổng hợp hình phạt chung, buộc bị cáo phải chấp hành cho cả 2 tội là 25 năm tù.

Đối với 7 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 năm tù đến 7 năm tù về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Về trách nhiệm dân sự, Tòa buộc nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Y tế liên đới bồi thường hơn 800 tỷ đồng là hậu quả vụ án. Trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng phải bồi thường hơn 394 tỷ đồng; Nguyễn Thị Kim Tiến hơn 108 tỷ đồng (đã nộp 17 tỷ đồng); Nguyễn Hữu Tuấn hơn 223 tỷ đồng...