Khởi tố giám đốc doanh nghiệp dùng hóa đơn khống để trốn thuế

Nguyễn Văn Linh tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Linh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Nam, hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa ô tô tải và kinh doanh vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa ô tô.

Quá trình điều hành doanh nghiệp, để hợp thức hóa số hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ, từ ngày 3/3/2021 đến ngày 2/7/2022, Linh đã mua trái phép 14 hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị hàng hóa ghi trên các hóa đơn này hơn 1,74 tỉ đồng.

Sau đó, Linh sử dụng 11 hóa đơn khống để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Lâm Nam. Việc này làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp, với số tiền được xác định hơn 111,8 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Linh về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang tiếp tục Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.