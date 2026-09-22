Công an thông tin vụ người đàn ông đến trường đón nhầm học sinh

Theo tin từ Công an phường Đông Hải, ngày 21/9, tại khu vực Trường THCS Đông Hải (trường chính), phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, xảy ra sự việc một người đàn ông đến trường đón nhầm học sinh.

Theo thông tin ban đầu, người này được người thân nhờ đến trường đón một học sinh. Tuy nhiên, do không nhớ rõ khuôn mặt của cháu cần đón, ông đã nhận nhầm một học sinh khác, đến hỏi chuyện và đề nghị đưa cháu về.

Người đàn ông tại trường. Công an phường Đông Hải

Do không quen biết người đàn ông, học sinh không đồng ý đi theo và chủ động liên hệ với gia đình.

Sau khi đến đón con, phụ huynh được cháu kể lại sự việc nên ghi nhận hình ảnh người đàn ông, đồng thời thông báo cho giáo viên chủ nhiệm để nhà trường và phụ huynh cùng nâng cao cảnh giác, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Thông tin về sự việc sau đó khiến một số giáo viên, phụ huynh lo ngại đây có thể là trường hợp người lạ tiếp cận, dụ dỗ trẻ em.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Hải tiến hành xác minh, làm việc với những người liên quan. Qua đó, cơ quan công an xác định người đàn ông trong hình ảnh là ông L.V.T., được người trong gia đình nhờ đến đón học sinh.

Công an làm việc với người liên quan. Ảnh: Công an phường Đông Hải.

Do không nhớ rõ khuôn mặt của cháu cần đón, ông L.V.T. đã nhận nhầm một học sinh khác. Qua xác minh, Công an phường Đông Hải xác định không có sự việc dụ dỗ hoặc bắt cóc học sinh như thông tin ban đầu.

Công an phường Đông Hải đề nghị phụ huynh và người dân không tiếp tục chia sẻ hình ảnh, thông tin theo hướng ông L.V.T. có hành vi dụ dỗ, bắt cóc trẻ em.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo, khi phát hiện những sự việc có dấu hiệu bất thường, người dân cần chủ động cảnh giác và kịp thời thông báo cho nhà trường hoặc cơ quan công an.

Tuy nhiên, cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc đưa ra kết luận trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.