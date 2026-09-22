VKSND tối cao kêu gọi bị can Hứa Xường, nguyên Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín ra đầu thú

Ngày 18/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 86/KLĐTCSKT(P5) và chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố bị can Hứa Xường về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, VKSND tối cao (Vụ 3) kêu gọi bị can Hứa Xường đến Cơ quan Công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự; nếu bị can Hứa Xường tiếp tục bỏ trốn, VKSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Lý lịch bị can như sau:

Họ và tên: Hứa Xường; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam;

Sinh ngày 03/8/1952, tại tỉnh Đồng Tháp.

Nơi thường trú: số 6, Công Lý, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (nay là phường Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh.

Nơi đăng ký tạm trú: số 79 Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh.

Nơi ở hiện tại: Không xác định (đã xuất cảnh đi Hoa Kỳ ngày 16/01/2017, chưa nhập cảnh trở lại).

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Hoa; Tôn giáo: Không; Đảng viên: Không.

Số CMND: 020317302, cấp ngày 17/7/2002; Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh.

Trình độ học vấn: 10/10.

Nghề nghiệp: nguyên Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín.

Chức vụ trước khi thực hiện hành vi phạm tội: Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín.

Tiền án, tiền sự: Không.

Con ông: Hứa Bích Truyền (đã chết) và bà: Nguyễn Thị Hích (đã chết).

Vợ: Dương Thị Xuân Hương (đã chết).

Có 03 con: Con lớn sinh năm 1978 (hiện định cư tại Mỹ), con nhỏ sinh năm 1987.

Bị can bỏ trốn và đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 03/C46-P10 ngày 10/01/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Hiện, chưa bắt được bị can.