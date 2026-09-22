Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú sau gần 10 tháng lẩn trốn

Dương Văn Huy tại cơ quan Công an.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuyên truyền, thuyết phục, đơn vị đã vận động thành công Dương Văn Huy (SN 1981, trú tại xã An Trường, TP Hải Phòng) ra đầu thú.

Khoảng 11h10 ngày 20/9/2026, Huy đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đầu thú theo quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng về tội “Cướp tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 15/3/2025, tại thôn Ngọc Chử 1, xã An Trường, Huy có hành vi cướp tài sản. Sau khi vụ việc xảy ra, Huy không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Căn cứ tài liệu thu thập được và quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 12/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ban hành quyết định truy nã đối với Dương Văn Huy về tội “Cướp tài sản”.

Trong quá trình truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với chính quyền địa phương nhiều lần gặp gỡ, tuyên truyền, vận động gia đình thuyết phục Huy chấm dứt việc lẩn trốn, ra trình diện để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Sau thời gian được lực lượng Công an và gia đình vận động, Dương Văn Huy đã ra đầu thú. Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định.