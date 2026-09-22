Bắt giữ kẻ giết người phụ nữ trong phòng ngủ để cướp vàng

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang tạm giữ Trần Văn Ngân (61 tuổi, ngụ ấp Hoà Thuận, xã Phú Phụng) để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 18/9, ông Võ Minh Hữu (83 tuổi, ngụ ấp Sơn Định, xã Phú Phụng; hiện ở ấp Hòa Thuận) đi bán vé số trở về nhà thì phát hiện em gái ruột là bà V.T.K.Đ. (70 tuổi) nằm chết trong phòng ngủ.

Qua kiểm tra, gia đình phát hiện một số nữ trang bà Đ. đeo trên người đã bị mất nên trình báo Công an xã.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo và thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp các lực lượng nghiệp vụ và Công an xã Phú Phụng khẩn trương điều tra.

Đối tượng Trần Văn Ngân tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Qua xác minh, công an xác định Trần Văn Ngân là nghi phạm liên quan vụ án. Ngân là hàng xóm của bà Đ. và thường xuyên qua lại giúp bà xịt thuốc cho vườn trái cây.

Bị mời lên làm việc, ban đầu Ngân quanh co, tìm cách che giấu hành vi. Tuy nhiên, trước những chứng cứ cơ quan công an thu thập được, Ngân đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 4h ngày 18/9, Ngân đến nhà bà Đ. hỏi mượn 2 chỉ vàng. Bà Đ. nói không có vàng cho mượn nên Ngân đi bộ ra vườn sầu riêng phía sau nhà ngồi chờ.

Đến hơn 7h30 cùng ngày, thấy ông Hữu rời nhà đi bán vé số, Ngân quay lại nhà bà Đ. rồi bóp cổ nạn nhân đến khi bất tỉnh.

Sau đó, Ngân tháo sợi dây chuyền vàng 18K trên người bà Đ., đặt nạn nhân lên giường theo tư thế nằm ngủ. Đối tượng tiếp tục dùng kéo cắt lấy 3 chiếc vòng tay bằng vàng 24K rồi rời khỏi hiện trường.

Sáng 19/9, Ngân đến phường Trà Vinh bán toàn bộ số vàng chiếm đoạt, thu hơn 180 triệu đồng.

Chưa đầy 48 giờ sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã xác định nghi phạm gây án.