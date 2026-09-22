Bắt 3 người ở Vĩnh Long bị cáo buộc nhận hối lộ, làm giả hồ sơ

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Lê Trí Cường, 43 tuổi, đăng kiểm viên thuộc Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long, để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra thi hành các quyết định tố tụng đối với Ngô Lê Trí Cường. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến 2023, trong quá trình đăng kiểm phương tiện, Cường gọi điện cho chủ xe, gợi ý đưa tiền để thuê ôtô, chi phí ăn uống khi đi đăng kiểm. Với một số phương tiện được cho là khó đăng kiểm, Cường thông báo số tiền cụ thể và yêu cầu chủ xe chuyển khoản.

Cơ quan điều tra xác định Cường đã nhận tiền liên quan 22 lượt phương tiện, tổng cộng 242,7 triệu đồng. Trong đó, 91,817 triệu đồng được sử dụng để nộp lệ phí đăng kiểm thay chủ xe, 30,563 triệu đồng để mua thiết bị theo yêu cầu của chủ phương tiện, còn 120,32 triệu đồng được sử dụng cho mục đích cá nhân.

Cán bộ thuế bị cáo buộc ký 441 hóa đơn khống

Cùng ngày, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quốc Trưởng, 48 tuổi, công chức Thuế cơ sở 5 tỉnh Vĩnh Long, để điều tra về tội Giả mạo trong công tác.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 5/2023 đến tháng 6/2025, Trưởng được phân công tiếp nhận, xử lý đề nghị cấp hóa đơn điện tử.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định đối với Phạm Quốc Trưởng. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Lợi dụng nhiệm vụ, Trưởng bị cáo buộc sử dụng trái phép thông tin tài khoản của 9 hộ kinh doanh để khởi tạo hóa đơn điện tử. Sau đó, người này sử dụng tài khoản của lãnh đạo Đội/Tổ và lãnh đạo Thuế cơ sở để thao tác, ký duyệt 441 hóa đơn.

Cơ quan điều tra xác định những hóa đơn này không có giao dịch hàng hóa, dịch vụ thực tế nhưng được sử dụng để bán cho nhiều cá nhân, tổ chức.

Cán bộ kỹ thuật làm 37 hồ sơ xe cải tạo

Huỳnh Hoàng Việt, 68 tuổi, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Huỳnh Phan, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra, từ năm 2021 đến 2023, Việt thực hiện thiết kế 37 hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo.

Cơ quan công an thi hành các quyết định đối với Huỳnh Hoàng Việt. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Cơ quan điều tra cáo buộc Việt tự ý sao chép thiết kế, bản vẽ kỹ thuật để hoàn chỉnh hồ sơ, gửi cơ quan chức năng thẩm định, cấp giấy chứng nhận.

Việt cũng bị cáo buộc không thực hiện việc thi công cải tạo tại nhà xưởng của công ty. Tuy nhiên, hồ sơ đề nghị Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long kiểm tra, nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận lại thể hiện việc thi công, cải tạo được thực hiện tại đây.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.