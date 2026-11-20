Tháng 11, từ sâm sẩm tối, những xóm làng miền núi đã chìm trong sương chiều bảng lảng. Mùa này, cây cối cất đi nhựa sống trong những cái hạt khô đét, trong thân cây xù xì. Nhà ai cũng có ít thịt trữ trên gác bếp để phòng khi thiếu thức ăn những ngày mưa kéo dài. Cái bếp trở thành trung tâm của mùa đông đang cận kề, từ nồi nước đun sôi, từ bữa cơm mang đậm bản sắc núi rừng và cả ánh sáng để em bé làm bài cũng đều từ bếp lửa.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Mai Long

Ngày đó, cuộc sống còn khó khăn, có khi hai ba đứa cùng bàn mới có một quyển sách giáo khoa đã cũ, mất mấy trang đầu, trang cuối. Ngày đi học một buổi, chân đất, đầu trần nhưng vui vì được gặp thầy, gặp bạn. Thầy cô không chỉ là những người luôn đứng dưới mái hiên lớp học lợp tranh đợi học trò mà tựa như một cái cây lớn, là tảng đá to gửi gắm niềm tin trên con đường rừng vắng.

Tháng 11 đấy, bọn trẻ sống trên rẻo cao thương thầy thương cô vốn ở dưới phố lên đây đứng lớp mãi vẫn chưa quen với cái lạnh cao nguyên, ai cũng heo hắt như đám lau già phơ phất bên sườn núi. Chúng đem suy nghĩ ấy đi hỏi người già trong làng. Người già sống lâu biết cái đường con suối đi ngầm trong núi, biết cái hướng mây bay về đâu nên bảo sao không đi kiếm củi. Cây củi ngày đó chẳng phải cây lớn trong rừng mà chỉ là những khúc gỗ, mẩu gỗ mà chúng từng bỏ lại sau khi làm vỏ dao, làm cán cuốc, đẽo con quay... Nghe vừa thấy dễ, vừa thấy vui nên bọn trẻ nháo nhác rủ nhau đi.

Vui nhất là khi bó lại, đứa nào cũng muốn được bó to. Bó củi to rồi, vác hay khiêng đều rất nặng nhọc. Có khi đi được nửa đoạn đường bị đứt dây chúng lại hò nhau hì hục chằng buộc lại. Con kiến tha mồi về tổ có hàng lối ngay ngắn, đám trẻ mang củi đến tặng thầy cô vụng dại mà đáng yêu đến thế. Ngồi nghỉ trên tảng đá, chúng lau mồ hôi nghĩ đường còn một đoạn xa. Đứa nào cũng háo hức mong đến sớm để được khoe với thầy cô về bó củi to, khoe rằng mình vác khỏe chứ đợi mấy đứa kia thì còn lâu.

Các thầy cô rất bất ngờ. Ngày đó cuộc sống gắn với thiên nhiên chứ chưa phụ thuộc vào các dịch vụ trên thị trường như bây giờ. Các thầy các cô ngoài giờ lên lớp vẫn đi kiếm củi, gánh nước đầy bể và làm nương tăng gia cải thiện đời sống. Nhà ai cũng có cái lán để củi, để cuốc, xẻng... nhưng chưa bao giờ mọi người thấy điều lạ lẫm là học trò mang củi đến tặng thầy. Thầy không muốn chúng đặt bó củi này vào cái lán ngoài vườn nên bảo chúng cứ thế bê vào nhà. Dưới bếp, rổ sắn luộc đã chín thơm phức, thầy bê lên mỗi đứa cầm một khúc vừa ăn vừa nhồm nhoàm kể chuyện. Ôi bó củi cái dài, cái ngắn, có thể nhận ra dấu vết từng thanh gỗ và cái tình hồn nhiên trong trẻo của những cô cậu học trò.

Mang củi giúp thầy cô thêm chút hơi ấm mà rồi cả thầy cô và bọn trẻ lòng đều vui như tết, thầy cô giữ bọn trẻ ở lại ăn cơm chiều xong mới thả cho về. Ra về, đường đã mờ mịt sương nhưng chúng tung tăng vì khiến thầy cô vui. Rồi chúng nó theo năm tháng trưởng thành cũng dần hiểu ra tìm củi, bó củi, mang củi… là thâm ý của người già muốn chúng gắn kết. Còn thầy cô nhiều khi chẳng nỡ đem thứ củi ấy ra nấu ăn, phần nhiều đều dùng để sưởi qua mùa đông rét mướt. Ký ức của một thời xa lăng lắc đến giờ nhiều khi vẫn còn khiến thầy trò tay bắt mặt mừng rưng rưng rơi nước mắt thương yêu lúc nhắc chuyện cũ.

Tôi có một quãng đời đi dạy và được học trò mình sưởi ấm như thế, vĩnh viễn chẳng thể nào quên bất cứ gương mặt em nào...