Phường An Hải chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam và trao thẻ bảo hiểm y tế để chuyển đến học sinh. Ảnh: UYÊN NHI

Kinh phí trao tặng thẻ bảo hiểm y tế được vận động từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm thông qua giải bóng đá tứ hùng do Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường tổ chức, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại chương trình, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo nhân kỷ niệm 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), đồng thời trao thẻ bảo hiểm y tế cho các trường để chuyển đến học sinh.

Hoạt động góp phần hỗ trợ các em có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình, qua đó tiếp thêm động lực để yên tâm học tập.