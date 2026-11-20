Bàn giao nhà tình thương cho bà Lê Thị Ngọc, ở thôn Tây Cổ Hiền, xã Trường Ninh - Ảnh:Thùy Trang

Bà Lê Thị Ngọc (SN 1947), là hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tuổi cao, sống đơn thân và không có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố. Chia sẻ với hoàn cảnh của bà Ngọc, Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung đã vận động Hội LHPN 9 tỉnh trong cụm chung tay hỗ trợ 90 triệu đồng, giúp bà có thêm điều kiện để xây dựng ngôi nhà mới, ổn định cuộc sống.

Ngôi nhà được khởi công từ tháng 5/2026, sau thời gian thi công, đến nay, công trình đã hoàn thành, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt. Ngôi nhà mới không chỉ giúp bà Ngọc có nơi ở kiên cố, an toàn hơn trong mùa mưa bão mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp bà ổn định cuộc sống, yên tâm an dưỡng tuổi già.

Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung chia sẻ niềm vui với gia đình bà Lê Thị Ngọc - Ảnh: Thùy Trang

Thông qua hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, "Tương thân tương ái", trách nhiệm của Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung trong công tác chăm lo, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: Thùy Trang

Dịp này, đoàn công tác Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ và tri ân những công lao, cống hiến to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.