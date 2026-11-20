Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và nhân dịp kỷ niệm 5 năm phát sóng chương trình “Vua tiếng Việt”, ngày 20-11, Ban Văn hóa - Giải trí (VTV3) – Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức sự kiện ngoài trời quy mô lớn mang tên “Hành trình lan tỏa tình yêu tiếng Việt” tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Sân chơi "Vua tiếng Việt" tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: VTV3

Sự kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp tiếng Việt, đồng thời khẳng định, ngôn ngữ chính là cốt lõi duy trì, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc.

Trải qua 5 năm lên sóng, chương trình “Vua tiếng Việt” của Đài Truyền hình Việt Nam đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, gìn giữ sự phong phú, đa dạng và thú vị của ngôn ngữ mẹ đẻ đến đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: VTV3

Việc lựa chọn Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nơi hội tụ tinh hoa truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc, làm không gian tổ chức sự kiện mang ý nghĩa kết nối sâu sắc giữa truyền thống với đời sống đương đại, khẳng định sứ mệnh tiên phong của Đài Truyền hình Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

500 người chơi tham gia tranh tài tại "Vua tiếng Việt" đặc biệt. Ảnh: VTV3

Đặc biệt, dịp này, 500 người chơi là khách mời và khách tham quan Thủ đô có chung sự quan tâm đến tiếng Việt đã tham gia tranh tài “Vua tiếng Việt” ngay tại không gian di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Với sự dẫn dắt của MC Đức Bảo và MC Khánh Vy, người tham gia phải vận dụng vốn từ, khả năng suy luận và kiến thức ngôn ngữ để vượt qua các câu hỏi. hướng đến giải thưởng cao nhất trị giá 30 triệu đồng.

Chương trình quy tụ nhiều người chơi đặc biệt của "Vua tiếng Việt". Ảnh: VTV3

Khác với xem chương trình “Vua tiếng Việt” trên sóng truyền hình, cuộc chơi quy mô 500 người ở ngoài trời đưa khán giả trực tiếp trải nghiệm áp lực thời gian, độ khó của đề bài và những tình huống dễ gây nhầm lẫn trong cách sử dụng tiếng Việt.

Sự kiện “Hành trình lan tỏa tình yêu tiếng Việt” còn là dịp hội ngộ và giao lưu đặc biệt giữa các thế hệ người chơi ấn tượng của “Vua tiếng Việt” gồm quán quân qua các mùa, những người chơi nhỏ tuổi xuất sắc, các nghệ sĩ nổi tiếng, chơi là người nước ngoài dành tình yêu đặc biệt cho ngôn ngữ Việt.

Khu vực trải nghiệm cho khán giả tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: VTV3

Khán giả trải nghiệm các hoạt động tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: VTV3

Bên cạnh phần thi của 500 thí sinh đầy kịch tính, không gian ngoài trời tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám được quy hoạch thành nhiều phân khu trải nghiệm sinh động. Người tham dự sẽ được dạo bước tại “Con đường thơ tài hoa”, trực tiếp thử tài ngôn ngữ tại các gian hàng trò chơi như “Cho lục đáp bát”, “Điền thơ khuyết chữ”, “Vòng quay vần thơ”, giải câu đố dân gian...

Nội dung sự kiện “Hành trình lan tỏa tình yêu tiếng Việt” sẽ được phát sóng trên kênh VTV3 vào lúc 14h30 ngày 24-11, 22h30 ngày 28-11 và 17h15 ngày 29-11.