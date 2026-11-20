Khám phá Hà Nội trên tuyến buýt 2 tầng City Tour
Được đưa vào khai thác từ năm 2018, tuyến buýt 2 tầng Hà Nội City Tour đang dần trở thành phương tiện được nhiều du khách lựa chọn khi muốn khám phá Thủ đô. Để mỗi hành trình của du khách trở nên độc đáo và thú vị, đơn vị vận hành cũng đang không ngừng nâng cao chất lượng phương tiện, hoàn thiện dịch vụ và xây dựng phong cách phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, thân thiện.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kham-pha-ha-noi-tren-tuyen-buyt-2-tang-city-tour-246261120182928086.htm