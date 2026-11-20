Ngày 18.11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình (phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ), 52 hài cốt liệt sĩ được tổ chức lễ viếng và an táng sau khi di chuyển từ Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Quang và Nhà bia tưởng niệm Phúc Tiến, thuộc xã Thịnh Minh. Lễ an táng được tổ chức trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.