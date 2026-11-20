Sáng 20/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa thể thao du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Chương trình tổng kết Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư - năm 2026.

Báo Văn Hóa là đơn vị thường trực. Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, ghi nhận đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” tiếp tục khẳng định thông điệp: Phát triển văn hóa không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Văn hóa mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Trong tiến trình đó, báo chí giữ vai trò lan tỏa các giá trị tốt đẹp, phản ánh những chuyển động của đời sống, phát hiện mô hình hiệu quả, tham gia phản biện chính sách và thúc đẩy hành động vì sự phát triển văn hóa bền vững.

Năm nay, Ban Tổ chức đã nhận được 1.555 tác phẩm, số lượng lớn nhất kể từ khi Giải được tổ chức. Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 55 tác phẩm để trao 5 Giải Nhất, 9 Giải Nhì, 16 Giải Ba và 25 Giải Khuyến khích. TTXVN vinh dự giành 6 giải Ba tại Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư năm 2026: tác phẩm “Chuẩn mực con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới” (loạt 5 kỳ) của tác giả Đàm Công Bắc, Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN); loạt 4 bài “Biến danh hiệu UNESCO thành nguồn lực quốc gia” của tác giả Lê Thị Hồng Phượng (Hồng Phượng), Báo Tin tức và Dân tộc; loạt 5 bài “Báo chí đối ngoại: Kênh quảng bá hiệu quả bức tranh phát triển của đất nước” của tác giả Đỗ Minh Thu, Báo Điện tử VietnamPlus, tác phẩm “Làm chủ không gian số bảo vệ chủ quyền văn hóa” của nhóm tác giả Vũ Hồng Vân, Trần Thu Trang và Văn Thị Ngọc Ánh, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (TTXVN), tác phẩm “Từ ‘đại sứ số’ đến sức sống mới cho văn hóa xứ Mường” của tác giả Phạm Tuấn Anh (TTXVN) và “Nơi lưu giữ những kỷ vật thiêng liêng của cán bộ đi B” của tác giả Trần Công Đạt, Báo Ảnh Việt Nam (TTXVN).

Những kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và vai trò chủ lực của TTXVN trong công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực văn hóa; đồng thời cho thấy sự chủ động, tích cực của các đơn vị, đội ngũ phóng viên trong việc lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam, góp phần tạo khí thế và sức lan tỏa cho các hoạt động hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh các giải thưởng dành cho tác phẩm, Ban Tổ chức trao 3 Giải Tập thể đồng hạng cho Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân và Báo Văn Hóa, ghi nhận sự tham gia tích cực, kết quả nổi bật và những đóng góp bền bỉ trong tuyên truyền về văn hóa, thông tin, gia đình, thể thao và du lịch./.