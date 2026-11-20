Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 tri ân thầy cô nhân dịp 20/11
Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức chương trình gặp mặt và giao lưu cùng tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang. Sự kiện không chỉ là dịp để sinh viên bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới thầy cô, mà còn lan tỏa nguồn cảm hứng về tri thức, bản lĩnh và tinh thần cống hiến tới cộng đồng sinh viên nhà trường.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tan-hoa-hau-viet-nam-2026-tri-an-thay-co-nhan-dip-20-11-246261120190434003.htm