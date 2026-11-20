Từ những trang sử khoa cử hơn 950 năm, nhiều vị tiến sĩ đã có những đóng góp quan trọng đối với sự hình thành, phát triển các nghề thủ công truyền thống. Những câu chuyện ấy đang được kể lại qua trưng bày “Tổ nghề và Danh Nho nước Việt” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, với cách tiếp cận kết hợp giữa lịch sử, di sản và nghệ thuật đương đại.